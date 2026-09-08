Νοκ άουτ ο Μπέργκστρομ

Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης. Μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, παραχωρήθηκε ρεπό και σήμερα (08/09) επέστρεψαν στη δράση για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει του εντός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (12/09).

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, πρόβλημα προέκυψε με τον Μπέργκστρομ ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στη φτέρνα κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Λεμεσό, και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το ερχόμενο παιχνίδι. Η κατάσταση του Φουρτάδο αξιολογείται καθημερινά και θα διαπιστωθεί στο τέλος της εβδομάδας αν θα είναι διαθέσιμος.