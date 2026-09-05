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«Στραβοπάτημα» της Μπάγερν στο Γκελζενκίρχεν

ΓΗΠΕΔΟ

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Κόστισε το ροτέισον στην ομάδα του Κομπάνι.

Παρά τα τρία χρόνια απουσίας από τη Bundesliga, η Σάλκε έδειξε χαρακτήρα και κράτησε στο 0-0 στη Μπάγερν, υποχρεώνοντας τους πανίσχυρους πρωταθλητές Γερμανίας στην πρώτη βαθμολογική τους απώλεια, μόλις στη 2η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο Βενσάν Κομπανί άφησε εκτός βασικής ενδεκάδας τους Κέιν και Ολίζε και «πέταξε» το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο οι Βαυαροί δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν καλές προϋποθέσεις για να σκοράρουν. Με την είσοδο των δύο σταρ, αλλά και του Τζαμάλ Μουσιάλα (που ξεπέρασε την πρόσφατη περιπέτεια υγείας), στο β΄ μέρος, η Μπάγερν ανέβηκε και πίεσε, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες και άφησε δύο βαθμούς στο Γκελζενκίρχεν.

Νωρίτερα, αν και ήταν εμφανώς καλύτερη για μία ώρα αγώνα και προηγήθηκε 2-0, η Χοφενχάιμ γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 3-2 από τη Ντόρτμουντ και παραμένει χωρίς βαθμό, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Bundesliga. Η Μπορούσια αντέδρασε και μείωσε στο 61΄ με τον Γκιρασί, ένα λεπτό αργότερα ο Καρέτσας (που δεν φάνηκε στο ματς) αντικαταστάθηκε από τον Φάμπιο Σίλβα και στο 66΄ ο Πορτογάλος ισοφάρισε, μετά από εξαιρετικό κατέβασμα και πάσα του Γκιρασί. 

Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 87΄, όταν ο Χαϊντάρι, στην προσπάθεια να απομακρύνει ένα επικίνδυνο γύρισμα του Νουανέρι, έστειλε τη μπάλα στην εστία της ομάδας του και επέτρεψε στη Ντόρτμουντ να πετύχει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος.

Μετά την ήττα-σοκ της πρεμιέρας από τη νεοφώτιστη Ελφερσμπεργκ, η Λεβερκούζεν ξέσπασε στην Ουνιόν Βερολίνου, την οποία συνέτριψε 4-0 στην «Μπάι Αρένα». Το «2 στα 2» πέτυχε η Φράιμπουργκ, που επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Πάντερμπορν, αλλά και η «σταχτοπούτα» Ελφερσμπεργκ, που νίκησε 4-3 στο Μενχενγκλάντμπαχ την τοπική Μπορούσια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Στουτγκάρδη-Κολωνία 4-1

(39΄ Ελ Χανούς, 60΄ Πρέμελ 75΄ Ντεμίροβιτς, 90+1΄ Φάγκνομαν - 81΄αυτ. Χέντρικς)

Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-3

(45΄ Αβντουλάχου, 54΄ Λέμπερλε - 61΄ Γκιρασί, 66΄ Φάμπιο Σίλβα, 87΄αυτ. Χαϊντάρι)

Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 4-0

(1΄ Φερνάντες, 28΄ Μεδίνα, 48΄ Σικ, 66΄ Μάσα)

Γκλάντμπαχ-Έλφερσμπεργκ 3-4

(12΄, 44΄ Μπόλιν, 56΄ Σκάλι - 29΄ Μόκουα, 66΄, 90+2΄ Κρατενμάχερ, 80΄ Κάιντελ)

Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 3-1

(4΄ Ντινκτσί, 68΄ Φίλκρουγκ, 80΄ Γκριλ - 90+6΄ Μπάκου)

Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ 0-1

(26΄ Εγκεστάιν)

Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 0-0

Κυριακή 06/09

Αμβούργο-Μάιντς

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Φράιμπουργκ 6

Ντόρτμουντ 6

Έλφερσμπεργκ 6

Μπάγερν Μονάχου 4

Λεβερκούζεν 3

Άουγκσμπουργκ 3 -1αγ.

Λειψία 3

Στουτγκάρδη 3

Βέρντερ Βρέμης 3

Κολωνία 3

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1 -1αγ.

Μάιντς 1 -1αγ.

Πάντερμπορν 1

Ουνιόν Βερολίνου 1

Σάλκε 1

Χοφενχάιμ 0

Αμβούργο 0 -1αγ.

Γκλάντμπαχ 0

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