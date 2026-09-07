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Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο συμπαίκτες στο «αντίο» του Τέβες!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ως αντιπάλους χορτάσαμε να τους βλέπουμε. Λίγο πριν αποσυρθούν, θα τους δούμε για πρώτη φορά και συμπαίκτες!

Ο λόγος για τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που όπως επιβεβαίωσε ο Κάρλος Τέβες, θα είναι στην ίδια ομάδα σε αγώνα επίδειξης που θα γίνει προς τιμήν του παλαίμαχου επιθετικού στο «Λα Μπομπονέρα» του Μπουένος Άιρες τον Δεκέμβριο.

«Πάντα ονειρευόμουν να δω τον Κριστιάνο και τον Λέο να παίζουν στην ίδια ομάδα. Είναι οι δύο σπουδαιότεροι παίκτες όλων των εποχών. Επικοινώνησα μαζί τους, ειδικά με τον Κριστιάνο. Του είπα: "Κριστιάνο, θέλω εσένα και τον Λέο στην ίδια ομάδα για τον αποχαιρετιστήριο αγώνα μου. Για να μπορέσει όλος ο κόσμος να δει αυτήν την μαγεία μια για πάντα". Και μου είπε ότι θα είναι εκεί. Το να πείσω τον Λέο δεν ήταν δύσκολο. Και οι δύο μου έδωσαν την συγκατάθεσή τους. Ανυπομονώ. Αυτός ο αγώνας θα είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένος», τόνισε ο Τέβες.

Τέβες και Ρονάλντο ήταν συμπαίκτες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 2007 ως το 2009, ενώ ο «απάτσι» ήταν για χρόνια συνοδοιπόρος του Μέσι στην εθνική Αργεντινής.

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