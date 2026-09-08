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UCL 2026/27- Ένα ταξίδι αξίας 18,7 δισ. ευρώ, η 31η ΑΕΚ και ο 124ος Τζόλης

ΓΗΠΕΔΟ

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Τριάντα έξι ομάδες, ανάμεσά τους και η πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ, ξεκινάνε (8, 9 και 10/9) το ταξίδι τους στ΄ αστέρια.

Τη διαδρομή στη League phase του Champions League, της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο (72η  συνολικά σεζόν, 35η από τότε που έγινε UCL), που θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου 30 Μαίου, με τον τελικό στο «Metropolitano» στη Μαδρίτη.

Ένα ταξίδι αξίας 18.572.680.000 ευρώ, όσο η αξία των 36 ομάδων που συμμετέχουν, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfertmarkt 

Η ΑΕΚ με εκτιμώμενη αξία 86,20 εκατομμύρια ευρώ, είναι 31η στην σχετική κατάταξη και βρίσκεται πάνω μόνο από πέντε ομάδες: Μπόντο/Γκλιμτ (74,48 εκατ. ευρώ) , ΛΑΣΚ (51,05), Βίκιγνκ (43,73), Σλόβαν Μπρατισλάβας (36,34) και Σαμπάχ (18,50).

Στην κορυφή, η ομάδα με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία , είναι η Ρεάλ Μαδρίτης με 1,46 δις. ευρώ, μπροστά από την  Μάντσεστερ Σίτι (1,43 δισ. ευρώ) και την Παρί Σεν Ζερμέν (1,36 δισ. ευρώ) που συμπληρώνει το βάθρο.  

Άλλες τέσσερις ομάδες έχουν εκτιμώμενη αξία  πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ: Άρσεναλ (1,33), Μπαρτσελόνα (1,26), Μπάγερν (1,04) και Λίβερπουλ (1,03). 

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (924,3 εκαρ. ευρώ), Ίντερ (730,30 εκατ. ευρώ) και Ατλέτικο Μαδρίτης (679,70 εκατ. ευρώ).

Οι επτά πρώτες ομάδες (από τη Ρεάλ Μαδρίτης έως τη Λίβερπουλ) έχουν συνολική αξία 8,91 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 29 ομάδες (από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως τη Σαμπάχ) έχουν συνολική αξία 9, 66268 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι πιο ακριβοί παίκτες της κορυφαίας διοργάνωσης, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt (https://www.transfermarkt.com/uefa-champions-league/marktwerte/pokalwettbewerb/CL) είναι ο Έρλιντ Χάαλαντ  (Μάντσεστερ Σίτι) και ο Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)με εκτιμώμενη αξία 220 εκατομμύρια ευρώ. Το βάθρο ολοκληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) με 200 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρώτος Έλληνας παίκτης στη σχετικά λίστα είναι ο Χρήστος Τζόλης (Άρσεναλ), στην 124η θέση με αξία 40 εκατομμύρια ευρώ.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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