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Ξανά στο γήπεδο την Τρίτη ο Νικόλας Παναγιώτου και η ομάδα του αλλά χωρίς θεατές

ΓΗΠΕΔΟ

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Με... περιπέτεια το ντεμπούτο του πρώην αμυντικού της Ομόνοιας.

Ο αγώνας του ολλανδικού πρωταθλήματος μεταξύ της Ουτρέχτης καιτ ης Γκόου Αχέντ Ιγκλς , ο οποίος διακόπηκε χθες (5/9) οριστικά μετά από μία ώρα παιχνιδιού, μετά τη ρίψη φωτοβολίδων και αντικειμένων στο γήπεδο. θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη (8/9) στο Stadion Galgenwaard, χωρίς θεατές.

Να σημειωθεί πως βασικός για την Ουτρέχτη ήταν ο Νικόλας Παναγιώτου, ο οποίος έκανε ντεμπούτο.

Αφού οι Γκόου Αχέντ Ιγκλς προηγήθηκαν με 3-0, φωτοβολίδες ρίχτηκαν από φανατικούς οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας. Ο αγώνας συνεχίστηκε και η Ουτρέχτη μείωσε σε 1-3.

Στη συνέχεια, οι οπαδοί της Ουτρέχτης πέταξαν δεκάδες αντικείμενα στο τέρμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί ξανά ο αγώνας. Μετά από αυτό, αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του αγώνα. Ήταν η πρώτη φορά φέτος που ένας αγώνας διακόπτεται οριστικά.

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