Βινίσιους σε διαιτητή: «Κατέβασε τα χέρια σου!»

Η Ρεάλ υπέστη ήττα-σοκ από την Μπέτις (1-0) για την LaLiga με τον Βινίσιους να τιμωρείται στο φινάλε της αναμέτρησης με κίτρινη κάρτα.

Ένα βίντεο δείχνει τι ακριβώς συνέβη, με τον Βραζιλιάνο να πλησιάζει νευριασμένος τον διαιτητή Ερνάντεθ, ο οποίος με χαρακτηριστική κίνηση του χεριού ζητούσε να κρατήσει απόσταση. Ο «Βίνι» επέμενε και του είπε «Κατέβασε τα χέρια σου! Κατέβασε τα χέρια σου για να σου μιλήσω!».

Ο Ισπανός ρέφερι τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα, που εξόργισε τον Βινίσιους αλλά και τον Ζοσέ Μουρίνιο. «Πλησίασε τον διαιτητή και πριν καν τον φτάσει, του έδειξε κίτρινη κάρτα. Γιατί; Μας λένε πάντα ότι ο αρχηγός μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις από τον διαιτητή», είπε ο Πορτογάλος προπονητής.

Ο διαιτητής στην έκθεσή του ανέφερε πως κιτρίνισε τον «Βίνι» επειδή «… έκανε παρατηρήσεις σχετικά με μία από τις αποφάσεις μου μόλις τελείωσε ο αγώνας, ενώ ήμασταν ακόμα στον αγωνιστικό χώρο».

sport-fm.gr