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Το... ξέσπασμα που χρειαζόταν την κατάλληλη στιγμή

ΓΗΠΕΔΟ

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Τρεις διαφορετικοί σκόρερ και πολλα θετικά στο μπλοκάκι του Μπεργκ

Η Ομόνοια έφυγε αλώβητη από τη Λεμεσό, σημειώνοντας την πρώτη νίκη στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, κόντρα σε ένα αντίπαλο που έχει επίσης πρωταγωνιστικούς στόχους. Οι πράσινοι όμως παρουσίασαν βελτιωμένο πρόσωπο το οποίο αυτή τη φορά συνδυάστηκε με το θετικό αποτέλεσμα. Οι πρόσφατες παρουσίες σε Κύπρο και Ευρώπη είχαν σκαμπανεβάσματα που προκάλεσαν προβληματισμό, όμως σιγά σιγά, η ομάδα της πρωτεύουσας δείχνει πως βρίσκει τον εαυτό της. 

Η νίκη και μάλιστα με αυτό το σκορ (4-1) εκτοξεύει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση την κατάλληλη στιγμή. Από τις 12 μέχρι τις 20 του μήνα, θα δώσει τρία παιχνίδια κόντρα σε Απόλλωνα, Θέλτα και Ε.Ν Ύψωνα. Πρόκειται για αναμετρήσεις στις οποίες απαιτείται το καλό πρόσωπο της Ομόνοιας για να συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ο Μπεργκ βλέπει το ρόστερ του να... γεμίζει (μοναδικός απόντας είναι ο Άιτινγκ), καθώς και οι νεοφερμένοι (Τανάσε-Μπρούερς) προσαρμόζονται όλο και καλύτερα στον τρόπο παιχνιδιού της νέας τους ομάδας. Ήδη, ο δεύτερος σκόραρε το πρώτο του γκολ (όπως και ο Σάτκα).

Απ' εκεί και πέρα, ο Ντιονί συνεχίζει να δίνει τις δικές του απαντήσεις. Σκόραρε δύο γκολ, ενώ ο Μοντνόρ αρχίζει να βρίσκει τα πατήματα του, αφού κατέγραψε δύο ασίστ. Όσον αφορά στον σκόρερ, συστήθηκε στον κόσμο της ομάδας του με διαφορετικό τρόπο σκοραρίσματος. Προηγήθηκαν τα γκολ του με πλασέ και πέναλτι, όμως ψες σκόραρε -και- με κεφαλιά!

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