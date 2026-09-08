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«Η πρώτη κίνηση της Νόα για Χατζηγιοβάνη έπεσε στο κενό»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ελλαδίτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ομόνοια, μέχρι τον Μάιο του 2027

Ο πρώην προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, συνεχίζει την καριέρα του στη Νόα και φαίνεται πως ρίχνει ματιές στη Κύπρο, όσον αφορά στην ενίσχυση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας, sportal.gr, η ομάδα της Αρμενίας έχει στο στόχαστρο της τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Υπενθυμίζουμε πως ο Ελλαδίτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ομόνοια, μέχρι τον Μάιο του 2027.

Αναλυτικά: 

Την πόρτα της Ομόνοιας χτύπησε η Νόα αυτές τις μέρες και ο λόγος ήταν ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία βγήκε στην αγορά για εξτρέμ και ο 29χρονος αποτελούσε μία από τις βασικές επιλογές των Αρμένιων. Ο Ουρουγουανός, άλλωστε, τον γνωρίζει από τη Stoiximan Super League.

Η Νόα, που φέτος αποκλείστηκε στον 3ο προκριματικό του Conference League και το ευρωπαϊκό της ταξίδι ολοκληρώθηκε πρόωρα, το ψάχνει για έναν ακόμη winger. Ο Χατζηγιοβάνης φιγουράρει ψηλά στη λίστα της, αλλά η πρώτη της κίνηση έπεσε στο κενό.

Είναι όλα ανοιχτά για το εάν θα επανέλθουν οι Αρμένοι, ενώ υπάρχει και άλλος μνηστήρας σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στην Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χατζηγιοβάνης έμεινε στον πάγκο στην επιβλητική νίκη των πρωταθλητών Κύπρου με 4-1 επί του Άρη Λεμεσού. Γενικά ο ρόλος του δεν είναι αυτός που θα περίμεναν οι περισσότεροι, αν και έχει φτάσει ήδη τις έξι συμμετοχές φέτος. Ωστόσο, βασικός ξεκίνησε μόνο σε δύο ματς και δεν ολοκλήρωσε κανένα.

Ο Μυτιλινιός εξτρέμ ξεκίνησε την καριέρα του από τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε και ένα Κύπελλο το 2022, ενώ ακολούθησαν οι Ανκαραγκουτσού, Εγιούπσορ και Αστέρας AKTOR. Στην Κύπρο πέρυσι πανηγύρισε με την Ομόνοια την κατάκτηση του πρωταθλήματος με το «τριφύλλι».

 

 

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