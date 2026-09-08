Ικανοποίηση με... αναμονή βελτίωσης

Πολύ πιο εύκολα απ' ό,τι θα ανέμενε και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της, η ΑΕΚ πέρασε από το «Αμμόχωστος», πετυχαίνοντας το 2Χ2 στο πρωτάθλημα. Μπορεί η εμφάνιση της ομάδας στο σύνολό της να μην έφθασε σε υψηλά επίπεδα, εντούτοις το συγκρότημα του Ρούμπεν Σεγιές παρουσιάστηκε κυνικό και αποτελεσματικό, καταφέρνοντας να εκμεταλλευτεί στο έπακρον τα λάθη και τις αδυναμίες της Σαλαμίνας, φθάνοντας στο τέλος της ημέρας σε ένα σπουδαίο διπλό με μεγάλο σκορ.

Στην ΑΕΚ επικρατεί ικανοποίηση για τις δύο νίκες στην εκκίνηση του πρωταθλήματος, εκτιμούν ωστόσο ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα με την πλήρη ενσωμάτωση και των ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Αυτό που φάνηκε (και) στον αγώνα της περασμένης Κυριακής είναι ότι η ΑΕΚ αρχίζει να «γεμίζει» με τις τελευταίες προσθήκες του Τσάβι Ρόκα, υπάρχει πλειάδα επιλογών σε κάθε γραμμή, και αυτό δημιουργεί έναν ευχάριστο πονοκέφαλο για τον προπονητή, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα δυνατό και ανταγωνιστικό σύνολο, ικανό να διεκδικήσει με αξιώσεις τους φετινούς εγχώριους τίτλους.

Σε χθεσινές ραδιοφωνικές του δηλώσεις, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, έκανε λόγο για ένα από τα πιο δυνατά ρόστερ της ΑΕΚ των τελευταίων χρόνων.