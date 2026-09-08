Κέιν: «Η φετινή πρέπει να είναι η χρονιά μας στο Champions League»

Αισιόδοξος ο Χάρι Κέιν, όσον αφορά τις ελπίδες της Μπάγερν Μονάχου για κατάκτηση του Champions League!

Σε δηλώσεις που έκανε στο «TNT Sports», ο Άγγλος επιθετικός τόνισε ότι φέτος η ομάδα του φέτος έχει πολύ καλές πιθανότητες για να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, κάτι που δεν κατάφερε πέρσι, όταν είδε την Παρί Σεν Ζερμέν να την αποκλείει στα ημιτελικά.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να πετύχουμε τον στόχο. Πιστεύω ότι πέρσι φτάσαμε πάρα πολύ κοντά, όταν αποκλειστήκαμε από την ομάδα που κατάκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Μπαίνουμε στη φετινή σεζόν λέγοντας ότι αυτή πρέπει να είναι η χρονιά μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πολύπειρος Άγγλος επιθετικός.

Η Μπάγερν έχει στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης 6 φορές στο παρελθόν, με πιο πρόσφατη το 2020, όταν στην ιδιαίτερη χρονιά του Covid είχε επικρατήσει με 1-0 της Παρί ΣΕν Ζερμέν, στον τελικό που είχε διεξαχθεί στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας.

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