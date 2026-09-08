AEK-Λίντσερ: Η μεγάλη επιστροφή της Ένωσης στα «αστέρια»

Η ΑΕΚ επιστρέφει εκεί όπου θέλει να ανήκει έπειτα από 8 χρόνια απουσίας και στην κατάμεστη Allwyn Arena κόντρα στη ΛΑΣΚ Λιντς (Λίντσερ) (19:45) ξεκινάει ο δρόμος αυτών των 8 αγωνιστικών στη League Phase του Champions League.

Ένα παιχνίδι που για την Ένωση αποτελεί -στα χαρτιά- την ιδανικότερη αφετηρία για τη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της, καθώς είναι θεωρητικά το πιο εύκολο από τα οκτώ ματς που θα δώσει, και μάλιστα στο σπίτι της, όπου έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά!

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει σημειώσει σε 3 ματς εντός έδρας 13 τέρματα, τα 5 εκ των οποίων έχουν έρθει πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο! Η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 του Ηρακλή, 4-0 της Λέφσκι Σόφιας και 5-0 του Άρη, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι.

«Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας, καθώς ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ, είναι ο 12ος παίκτης», δήλωσε αρχικά ο Νίκολιτς, ενώ στη συνέχεια τόνισε: «Δεν ήρθαμε εδώ για διακοπές, είμαστε εδώ επειδή το αξίζουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε».

Και η αλήθεια είναι πως η φετινή έκδοση της ΑΕΚ δείχνει πολύ πιο έτοιμη να ανταπεξέλθει σε αυτά τα ματς, εν αντιθέσει με την ομάδα του 2018/19, η οποία ολοκλήρωσε τους έξι αγώνες στον όμιλο χωρίς βαθμό.

Στα αγωνιστικά, ο Στρακόσα δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση, με τον Μπρινιόλι να φαντάζει το φαβορί για τη θέση κάτω από τα γκολπόστ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, είναι διαθέσιμοι.

Απέναντι στην ΑΕΚ θα βρεθεί μια ομάδα που δεν έφτασε τυχαία μέχρι εδώ. Η ΛΑΣΚ Λίντσερ έγραψε ιστορία, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε σε League Phase (ή ομίλους) Champions League. Μάλιστα, το έκανε με τρόπο που μαρτυρά χαρακτήρα: μετά την ήττα με 3-0 από τη Σέλτικ στη Γλασκώβη, έκανε απίθανη ανατροπή στη ρεβάνς, επικρατώντας 4-1 στην κανονική διάρκεια και παίρνοντας τελικά την πρόκριση στην παράταση (5-1).

Η αυστριακή ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και στο πρωτάθλημά της, μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και έχοντας ήδη πετύχει 15 γκολ. Ωστόσο, υπάρχει ένα στοιχείο που κάνει την ΑΕΚ να αναθαρρήσει: η ΛΑΣΚ δεν έχει πανηγυρίσει στις τελευταίες 11 ευρωπαϊκές εξόδους της, έχοντας απολογισμό μία ισοπαλία και 10 ήττες!

Με σύστημα 3-5-2 και τον Λιούμπισιτις στην ενδεκάδα, οι Αυστριακοί έχουν αρκετή ταχύτητα και ένταση στο παιχνίδι τους, την οποία πρέπει να ματσάρει η Ένωση. Αμφίβολος δίνεται ο πολύτιμος επιθετικός Αντένιραν, που έλειψε από όλα τα ματς μετά την αναμέτρηση με τη Σέλτικ. Το κενό του αναμένεται να καλύψει ο φορμαρισμένος Λανγκ, δίπλα στον πολύ επικίνδυνο Ουσόρ.

sport-fm.gr