Ανακοινώνονται οι υποψήφιοι για την Χρυσή Μπάλα

Η λίστα των 30 υποψηφίων για την Χρυσή Μπάλα θα ανακοινωθεί σήμερα στις 12:00. Η τελετή της απονομής για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Για πέμπτη φορά στα χρονικά του βραβείου, αυτό θα απονεμηθεί με βάση την παρουσία των παικτών στη σεζόν μεταξύ 1ης Αυγούστου του 2025 και 31ης Ιουλίου του 2026 και όχι με βάση το ημερολογιακό έτος 2026. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, πως συνυπολογίζεται και ό,τι συνέβη στο Μουντιάλ.

Όσον αφορά στα προγνωστικά, δεν υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί. Μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο είναι ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια της Παρί, ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν, ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ και ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ενώ κάποιοι βάζουν στη συζήτηση ακόμη και τον Λιονέλ Μέσι και τον Ρόδρι λόγω της σπουδαίας απόδοσής τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο περσινός νικητής, Ουσμάν Ντεμπελέ, εκτίμησε πως στο Top 3 θα είναι οι Κβαρατσκέλια, Κέιν και Εμπαπέ.

Μόλις ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες, μια διεθνής κριτική επιτροπή εξειδικευμένων δημοσιογράφων θα ψηφίσει. Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο ανά χώρα από τις 100 κορυφαίες χώρες στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανδρών της FIFA και τις 50 κορυφαίες χώρες στην Παγκόσμια Κατάταξη Γυναικών.

Κάθε ψηφοφόρος επιλέγει τις κορυφαίες επιλογές του με βάση τρία κριτήρια: ατομική απόδοση, συλλογικά επιτεύγματα και τρόπαια που κατακτήθηκαν, καθώς και ευ αγωνίζεσθαι εντός και εκτός γηπέδου.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις μετρήσεις, κάθε δημοσιογράφος που ψηφίζει επιλέγει και κατατάσσει 10 παίκτες από τη λίστα, αποδίδοντας 15 βαθμούς στην πρώτη του επιλογή, έως και έναν βαθμό για τη δέκατη επιλογή του.

Η συνολική βαθμολογία θα καθορίσει ποιος θα κερδίσει την Χρυσή Μπάλα.

sport-fm.gr