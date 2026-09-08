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«Ο Κορέια νιώθει απογοητευμένος και προδομένος - Θέλει να αποχωρήσει...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Συνεχίζει να απασχολεί το ρεπορτάζ της χώρας ο 30χρονος

Την απογοήτευση του Ζοάο Κορέια από την Πάφο, αποκαλύπτουν ρωσικά ΜΜΕ, μετά τις διαδοχικές αρνητικές απαντήσεις των γαλάζιων στη Σπαρτάκ Μόσχας. Ο 30χρονος βρέθηκε στο στόχαστρο της εν λόγω ομάδας η οποία κατέθεσε προτάσεις στη διοίκηση του παφιακού συλλόγου, οι οποίες όμως δεν ικανοποίησαν.

Ο ίδιος ο Κορέια προκρίνει τη μετακίνηση του στη Ρωσία κι έτσι η σχετική εξέλιξη τον αφήνει δυσαρεστημένο, όπως τονίζει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, αναφέρει πως ο 30χρονος είναι αποφασισμένος να αποχωρήσει τον ερχόμενο Ιανουάριο. Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2028.

Αναλυτικά: «Η Πάφος μπλόκαρε τη μεταγραφή του Κορέια στην Σπαρτάκ Ο παίκτης θέλει να αποχωρήσει. Ενημέρωσε τον σύλλογο για τις ιδιαίτερα κερδοφόρες προτάσεις (τετραπλάσιος μισθός από αυτόν της Πάφου) και η Πάφος FC τον είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα του σταθεί εμπόδιο.

Η Σπαρτάκ κατέθεσε αρκετές προσφορές, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν αμέσως. Οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν τελικά σε αδιέξοδο. Ο Κορέια νιώθει απογοητευμένος και προδομένος, καθώς ο σύλλογος αθέτησε την υπόσχεσή του.

Αυτή τη στιγμή αναρρώνει από τραυματισμό και θέλει να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, ωστόσο δεν κρύβει την απογοήτευσή του και σκοπεύει να αποχωρήσει κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο».

 

 

 

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