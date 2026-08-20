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Ο 59χρονος Μιούρα σκόραρε και έγραψε ιστορία!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο 59χρονος Μιούρα σκόραρε και έγραψε ιστορία!

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής, Καζουγιόσι Μιούρα, σκόραρε δύο φορές με πέναλτι κι έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στα χρονικά της παλαιότερης διοργάνωσης κυπέλλου της Ιαπωνίας.

Σε ηλικία 59 (!) ετών, ο Μιούρα, ο οποίος φέρει το προσωνύμιο «Βασιλιάς Κάζου», διανύει την 42η (!) σεζόν του ως επαγγελματίας και είχε καθοριστικό ρόλο στην εμφατική νίκη με 7-0 της ομάδας τρίτης κατηγορίας, Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ επί της μη επαγγελματικής ομάδας Ογιάμα Soccer Club στην 106η διοργάνωση του Emperor's Cup. 

 Ο Μιούρα είχε ήδη σκοράρει στους προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης στα τέλη Ιουλίου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μιούρα σκόραρε περισσότερα από ένα γκολ σε έναν αγώνα από τότε που «βρήκε δίχτυα» για την αυστραλιανή ομάδα, Σίδνεϊ FC τον Νοέμβριο του 2005. Ο Μιούρα εξήγησε ότι εξασκείται στα πέναλτι σχεδόν καθημερινά μετά τις προπονήσεις της ομάδας. «Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έλθει η σειρά σου», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά το τελευταίο του κατόρθωμα και πρόσθεσε: «Γι' αυτό εξασκούμαι συνεχώς και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια απέδωσε καρπούς. Υπήρχε μια ιδιαίτερη, ήρεμη ατμόσφαιρα, χωρίς καμία αποδοκιμασία από τους αντίπαλους οπαδούς. Ένιωσα όλα τα βλέμματα πάνω μου. Είμαι χαρούμενος που κατάφερα να βάλω την μπάλα στα δίχτυα υπό αυτές τις συνθήκες».

    Με αυτά τα γκολ, ο Μιούρα κατέρριψε το ρεκόρ για τον γηραιότερο σκόρερ στην Ιστορία του Emperor's Cup, που κατείχε ο πρώην διεθνής Ιάπωνας Σίντζι Όνο, τότε 41 ετών.

    Ο Μιούρα άρχισε την καριέρα του το 1986 με τη βραζιλιάνικη Σάντος, την αγαπημένη ομάδα του Νεϊμάρ Τζούνιορ, και αργότερα έπαιξε στην Ιταλία, στην Κροατία, στην Αυστραλία και στην Πορτογαλία, μεταξύ άλλων χωρών. 

    Έπαιξε για πρώτη φορά για την εθνική Ιαπωνίας το 1990, αλλά έμεινε εκτός αποστολής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, όπου η Ιαπωνία έφτασε στους τελικούς στο πρώτο της τουρνουά, παρά το γεγονός ότι σκόραρε 55 γκολ σε 89 εμφανίσεις για την εθνική ομάδα.

    Εντάχθηκε στη Φουκουσίμα τον Ιανουάριο και δήλωσε την πρόθεσή του να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη που του έδειξε η νέα του ομάδα με γκολ και ασίστ.

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