Προπονητής Ντιναμό Σίτι: «Φυσικά θα επιτεθούμε»

Διαβάστε όσα είπε ο έμπειρος τεχνικός για το αποψινό (22:00) ματς στην Αλβανία:

«Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα υπάρχουν πάντα δυσκολίες, και τα τρία αποτελέσματα είναι πιθανά. Πιστεύω ότι στο γήπεδό μας, με την υποστήριξη των φιλάθλων μπορούμε να κάνουμε κάτι. παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι το επίπεδο δυσκολίας είναι αρκετά υψηλό.

Πιστεύω ότι όλοι θα είναι διαθέσιμοι, παρά το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες μπορεί να έχουν περιορισμένο χρόνο παιχνιδιού, λόγω των ιών που κυκλοφορούν αυτές τις καλοκαιρινές μέρες.

Δεν θα μείνουμε στην αμυντική φάση, θα προσπαθήσουμε να επιτεθούμε. Τελικά, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Φυσικά, θα επιτεθούμε. Πρέπει να έχουμε όμως ισορροπία, η Πάφος, εκτός από το ότι έχει μια ομάδα που λειτουργεί καλά ως ομάδα, έχει και αρκετούς επικίνδυνους παίκτες. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας.

Αν δεν έχεις ένα όνειρο, δεν μπορείς να το κυνηγήσεις και να το κάνεις πραγματικότητα. Το είπα και στο πρώτο παιχνίδι, όπου είναι πιο δύσκολο, ίσως είναι ακόμα πιο όμορφο να συνεχίζεις.

Ένα μεγάλο μέρος της ομάδας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο εδώ και χρόνια. Είναι χαρά μου να παίζω στα πλέι οφ της Conference League. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν έχουν βιώσει την εμπειρία να βρίσκονται εδώ.

«Από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, πιστεύω ότι το αξίζαμε. Είχαμε δυνατούς αγώνες όπως με την Αστάνα, την Άουντα ή την Αλουμίνι. Έχουμε έναν ακόμη πιο δύσκολο αγώνα με την Πάφο, πέρυσι ήταν στους ομίλους του Champions League. Στο τέλος, θα προσπαθήσουμε τα πάντα για τα πάντα, για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον πρώτο αγώνα και στη συνέχεια να πάρουμε τους αγώνες έναν προς έναν »