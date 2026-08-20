ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προπονητής Ντιναμό Σίτι: «Φυσικά θα επιτεθούμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προπονητής Ντιναμό Σίτι: «Φυσικά θα επιτεθούμε»

Ο Ιλίρ Ντάγια παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του πρώτου αγώνα με την Πάφο στο πλαίσιο των Πλέι Οφ του Conference League

Διαβάστε όσα είπε ο έμπειρος τεχνικός για το αποψινό (22:00) ματς στην Αλβανία:

«Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα υπάρχουν πάντα δυσκολίες, και τα τρία αποτελέσματα είναι πιθανά. Πιστεύω ότι στο γήπεδό μας, με την υποστήριξη των φιλάθλων μπορούμε να κάνουμε κάτι. παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι το επίπεδο δυσκολίας είναι αρκετά υψηλό.

Πιστεύω ότι όλοι θα είναι διαθέσιμοι, παρά το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες μπορεί να έχουν περιορισμένο χρόνο παιχνιδιού, λόγω των ιών που κυκλοφορούν αυτές τις καλοκαιρινές μέρες. 

Δεν θα μείνουμε στην αμυντική φάση, θα προσπαθήσουμε να επιτεθούμε. Τελικά, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Φυσικά, θα επιτεθούμε. Πρέπει να έχουμε όμως ισορροπία, η Πάφος, εκτός από το ότι έχει μια ομάδα που λειτουργεί καλά ως ομάδα, έχει και αρκετούς επικίνδυνους παίκτες. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας.

Αν δεν έχεις ένα όνειρο, δεν μπορείς να το κυνηγήσεις και να το κάνεις πραγματικότητα. Το είπα και στο πρώτο παιχνίδι, όπου είναι πιο δύσκολο, ίσως είναι ακόμα πιο όμορφο να συνεχίζεις.

Ένα μεγάλο μέρος της ομάδας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο εδώ και χρόνια. Είναι χαρά μου να παίζω στα πλέι οφ της Conference League. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν έχουν βιώσει την εμπειρία να βρίσκονται εδώ.

«Από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, πιστεύω ότι το αξίζαμε. Είχαμε δυνατούς αγώνες όπως με την Αστάνα, την Άουντα ή την Αλουμίνι. Έχουμε έναν ακόμη πιο δύσκολο αγώνα με την Πάφο, πέρυσι ήταν στους ομίλους του Champions League. Στο τέλος, θα προσπαθήσουμε τα πάντα για τα πάντα, για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον πρώτο αγώνα και στη συνέχεια να πάρουμε τους αγώνες έναν προς έναν »

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FCΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H ενδεκάδα της Πάφου για το πρώτο βήμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

LIVE στις 21:00 το Σεντ Τρούιντεν - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Χάρντεν συμφώνησε με τους Καβαλίερς για 3 χρόνια και 97 εκατ. δολάρια

NBA

|

Category image

H πρώτη αντίδραση Λιασή μετά τις εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ντεμπούτο για τον Ντουβέρν με την Ομόνοια! (ενδεκάδα)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Μπράιτον απέρριψε πρόταση της Λίβερπουλ για τον Μίντε

Premier League

|

Category image

Από τον ΑΠΟΕΛ στον ΑΣΙΛ ο Καττιρτζής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Βόμβα 11 χρόνια μετά: Επιστρέφει στην ενεργό δράση ο Ροναλντίνιο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ο Γουόκαπ δεν παρευρέθηκε στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις

EUROLEAGUE

|

Category image

Τρεις ομάδες στο κυνήγι του Ντέλαπ

Premier League

|

Category image

Έπεσαν οι υπογραφές και από την Εταιρεία - Προχωρά η άμεση εμπλοκή του Λιασή στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το «Στέλιος Κυριακίδης» η εναλλακτική έδρα της Καρμιώτισσας

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

«Κίνηση για τον Άνταμ Γουόρτον της Κρίσταλ Πάλας ετοιμάζει η Μάντσεστερ Σίτι»

Premier League

|

Category image

Κάτοικος Πολεμιδιών ο Νίκος Γιαννακόπουλος

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Στη Βεστφαλία o Κωνσταντέλιας - Ο Κόβατς αποκάλυψε το πότε θα κάνει το ντεμπούτο του

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Διαβαστε ακομη