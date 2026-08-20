Μουρίνιο: «Δεν θα έπαιρνα στην Ρεάλ τον Γιαμάλ»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη σε Μέσο της Ισπανίας, μιλώντας για όλους και για όλα. Ο Πορτογάλος κόουτς επέστρεψε στη Μαδρίτη και είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ για να κατακτήσει όλους τους τίτλους, με τον ίδιο να δηλώνει σίγουρος για το ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η απάντηση του Ζοσέ Μουρίνιο «προκαλεί»

«Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά ΟΧΙ! Έχουμε ήδη στη Ρεάλ Μαδρίτης τους καλύτερους ποδοσφαιριστές»Η αναφορά του προπονητή των Μαδριλένων σε τρεις παίκτες «κλειδιά»

«Λατρεύω τον Άρντα Γκιουλέρ! Είναι κορυφαίος παίκτης. Πιστεύω ότι μαζί του θα είναι όπως ο Λούκα Μόντριτς… στο τέλος θα καταλήξει με το νούμερο 8 και μετά με το νούμερο 6».

Ο Μουρίνιο όταν ρωτήθηκε αν ζήτησε την απόκτηση του Γιαν Ντιομάντε: «Όχι, δεν τον ζήτησα, αλλά τον ΗΘΕΛΑ».

«Είναι ένας σπουδαίος παίκτης που μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές»,

«Λατρεύω τον Μπερνάρντο Σίλβα ως μεταγραφή. Προσφέρει τα πάντα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τον Μπερνάρντο, μπορεί να μας βοηθήσει πολύ»

Πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης, είναι δεδομένο πως ξεκινάει την σεζόν με μεγάλα όνειρα, όπως επιβάλλει η ιστορία και η φανέλα του συλλόγου και δικαίως λογίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την La Liga και το Champions League.

sportsking.gr