Σίτι και Μίλαν φουλάρουν για ανταλλαγή που τους ικανοποιεί όλους

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Ιταλίας, ο μάνατζερ, Ζόρζε Μέντες, είναι έτοιμος να προτείνει μια ανταλλαγή ανάμεσα σε Μίλαν και Μάντσεστερ Σίτι. Λεάο και Ρούμπεν Ντίας σε πρώτο πλάνο…

Η Sport Mediaset ισχυρίζεται ότι ο Ζόρζε Μέντες προσπαθεί να πετύχει μια συμφωνία ανταλλαγής με τον Ραφαέλ Λεάο συν χρήματα που θα πάνε στη Μάντσεστερ Σίτι, με αντάλλαγμα τον Ρούμπεν Ντίας στη Μίλαν.

Sport Mediaset claim Jorge Mendes is trying to engineer a swap deal with Rafael Leao plus cash going to Manchester City, in exchange for Ruben Dias to Milan.#ACMilan #MCFC #SerieA #Calcio #Galatasaray #Portugal pic.twitter.com/EIyjbROiUy — Football Italia (@footballitalia) August 19, 2026

Δεν είναι μυστικό ότι οι Ροσονέρι προσπαθούν να βρουν μια νέα λύση για τον Λεάο, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το 2028 και κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να πληρώσει 50 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους.

Όπως αναφέρει το ίδιο Μέσο, η επόμενη πρότασή του Μέντες θα είναι να στείλει τον Λεάο στη Μάντσεστερ Σίτι συν μετρητά σε αντάλλαγμα για τον διεθνή Πορτογάλο αμυντικό Ρούμπεν Ντίας.

Η Μίλαν έχει ήδη αποκτήσει έναν αμυντικό, τον Μάριο Χίλα από τη Λάτσιο, αλλά εξακολουθεί να αναζητά περισσότερες ενισχύσεις στην άμυνα που να κατανοούν το ποδόσφαιρο του Αμορίμ.

Πήρε μεταγραφή από τη Μπενφίκα στη Μάντσεστερ Σίτι έναντι 71,6 εκατομμυρίων ευρώ το 2020 και έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

Να θυμίσουμε πως ο συγκεκριμένος μάνατζερ, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην έλευση των Αμορίμ, Μορέιρα και Γκονζάλο Ράμος στη Μίλαν.

Από την άλλη, ο Ράφαελ Λεάο, είναι ξεκάθαρος και θέλει να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, την Premier League.

sportsking.gr