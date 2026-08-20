Οριστικό με Μπάμπη Λυκογιάννη!

Σε συμφωνία με τον Χαράλαμπο Λυκογιάννη για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών ήρθε η ΑΕΚ, προχωρώντας στην ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς της.

Η Ένωση είχε ανεβάσει τις τελευταίες ημέρες τον 32χρονο Έλληνα διεθνή μπακ πολύ ψηλά στη μεταγραφική της λίστα, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να προχωρούν και τελικά να καταλήγουν σε συμφωνία.

Ο Λυκογιάννης διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το ιταλικό πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί για χρόνια στη Serie A, και αποτελεί μία λύση που μπορεί να προσφέρει άμεσα στον Μάρκο Νίκολιτς. Παράλληλα, γνωρίζει καλά την ελληνική πραγματικότητα και δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερο χρόνο προσαρμογής.Στην ΑΕΚ θεωρούν σημαντικό το γεγονός ότι πρόκειται για Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να καλύψει τόσο τη θέση του αριστερού μπακ όσο και εκείνη του αριστερού στόπερ. Με την προσθήκη του, λοιπόν, η Ένωση θα μπορούσε να καλύψει δύο ανάγκες του ρόστερ με έναν ποδοσφαιριστή.

Το προφίλ του Χαράλαμπου Λυκογιάννη

Ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης είναι μία περίπτωση που συνδυάζει εμπειρία, παραστάσεις υψηλού επιπέδου και τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις σε περισσότερες από μία θέσεις της άμυνας. Ο Έλληνας αμυντικός έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο εξωτερικό και ειδικά στην Ιταλία, έχοντας αποκτήσει σημαντική τακτική παιδεία μέσα από τη μακρά παρουσία του στη Serie A.

Η φυσική του θέση είναι αυτή του αριστερού μπακ, ωστόσο τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και το ύψος του (1,86 μ.) του επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί και ως αριστερός στόπερ, ιδιαίτερα σε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Διαθέτει δυνατό αριστερό πόδι, καλές εκτελέσεις στατικών φάσεων και ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι. Η ίδια η Μπολόνια, όταν τον απέκτησε, είχε ξεχωρίσει μεταξύ άλλων το δυνατό σουτ, τις εκτελέσεις φάουλ και την παρουσία του στον αέρα.

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός σε Λεβαδειακό και Εργοτέλη. Το 2015 μετακόμισε στην Αυστρία για τη Στουρμ Γκρατς, με την οποία πραγματοποίησε 81 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε έξι γκολ. Τον Ιανουάριο του 2018 έκανε το μεγάλο βήμα προς τη Serie A για λογαριασμό της Κάλιαρι, καταγράφοντας 109 συμμετοχές και πέντε τέρματα.

Το καλοκαίρι του 2022 ακολούθησε η Μπολόνια. Σε επίπεδο Serie A κατέγραψε μαζί της 70 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και έξι ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα έχει φτάσει τις 171 εμφανίσεις και τα εννέα γκολ.

Παράλληλα, με την Μπολόνια απέκτησε εμπειρίες και από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, αγωνιζόμενος σε Champions League και Europa League, ένα ακόμη στοιχείο που αποτυπώνει τις παραστάσεις που κουβαλά στην καριέρα του.

athletiko.gr