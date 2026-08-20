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Μάντσεστερ Σίτι: Αποκάλυψε Live πώς αποφασίζονται οι μεταγραφές και πώς αποκτήθηκε ο Σερκί

ΓΗΠΕΔΟ

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Μάντσεστερ Σίτι: Αποκάλυψε Live πώς αποφασίζονται οι μεταγραφές και πώς αποκτήθηκε ο Σερκί

Στο νέο ντοκιμαντέρ του Amazon Prime για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, αποκαλύφθηκε ο τρόπος με τον οποίο η Μάντσεστερ Σίτι αποφασίζει να κάνει τις μεταγραφές των παικτών της.

Την περασμένη Τετάρτη (19/08) βγήκε στην δημοσιότητα το νέο ντοκιμαντέρ της Amazon Prime «A Beautiful Obsession», αναφορικά με τη δεκαετή θητεία του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, κατά την οποία κατέκτησε όλα τα διαθέσιμα τρόπαια.

Μέσα σε αυτό το ντοκιμαντερ τεσσάρων επεισοδίων, μαθαίνουμε, εκτός των άλλων, πολλά πράγματα για τον τρόπο που λειτουργόυν οι «Πολίτες» στο εσωτερικό τους, όπως για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις μεταγραφές τους, δίνοντας ως παραδείγμα το παρασκήνιο πίσω από την απόκτηση του Ράιαν Τσερκί.

Αναλυτικότερα η Σίτι έψαχνε εναν παίκτη για να διαδεχθεί τον Κέβιν Ντε Μπρόινε και έτσι το ειδικό λογισμικό στρατολόγησης παικτών της ομάδας ανέλυσε 43 διαφορετικές μετρήσεις εντός γηπέδου για πιθανούς επιθετικούς μέσους και στη συνέχεια αυτές οι 43 μετρήσεις συμπιέστηκαν σε μόλις επτά βασικούς αριθμούς. Οι επτά αριθμοί σχεδιάστηκαν ειδικά για να μετρήσουν την ομοιότητα αυτών των παικτών με τα χαρακτηριστικά του Βέλγου.

Ο Τσερκί αναδείχθηκε ως ο παίκτης με τη μεγαλύτερη ομοιότητα στον 35χρόνο μέσο, με την ομάδα του scouting της Σίτι να αναφέρει μάλιστα πως «ενδεχομένως να εξελιχθεί στο προφίλ του Κέβιν σε δύο χρόνια».

Παρόλο που τα δεδομένα κατέτασσαν τον παίκτη στην κορυφή, ο σύλλογος είχε ανησυχίες αναφορικά με την προσωπικότητα και τη νοοτροπία του. Για παράδειγμα, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ούγκο Βιάνα, τόνισε πως: «Θα μπορούσε να είναι αυτός που έχει το προφίλ του Κέβιν σε δύο χρόνια. Αλλά η νοοτροπία είναι... Οι πληροφορίες για τον Τσέρκι δεν ήταν πολύ θετικές, για να είμαι ειλικρινής».

Από την άλλη, ο διευθύνων σύμβουλος Φεράν Σοριάνο εξέφρασε παρόμοιες επιφυλάξεις, λέγοντας ότι: «Όλοι γνώριζαν τις δυνατότητές του, αλλά είχαμε την αίσθηση ότι ήταν χαοτικός».

Οι αμφιβολίες αυτές μετριάστηκαν μόνο αφότου ο Τσερκί μίλησε με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Ισπανός προπονητής γρήγορα ένιωσε ενθάρρυνση από την ανταλλαγή των απόψεων τους και είπε στον παίκτη: «Αύριο, ξεκινάμε τη νέα μας περιπέτεια και θα είναι καλύτερη από την περασμένη σεζόν, το υπόσχομαι».

Μετά τους ελέγχους δεδομένων και ιστορικού, η απόφαση για τη μεταγραφή απαιτούσε ακόμη την αποδοχή από τα ανώτερα στελέχη του συλλόγου. Έτσι, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Σοριάνο και του προέδρου, Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες.

Η Σίτι ολοκλήρωσε τελικά τη μεταγραφή του Τσερκί από τη Λυών τον Ιούνιο του 2025 αντί περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ, με τον νεαρό διεθνή να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο. Ο Γάλλος είχε χαρακτηριστεί ως ο διάδοχος του Ντε Μπρόινε και ήταν διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων λίγο μετά την υπογραφή του.

gazzetta.gr

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