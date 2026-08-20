Χάρι Κέιν: «Δεν νιώθω πλέον την ίδια επιθυμία να επιστρέψω στην Premier League»

Η προοπτική επιστροφής στην Premier League δεν ελκύει τον Χάρι Κέιν όσο στο παρελθόν, όπως δήλωσε ο ίδιος στο περιοδικό FourFourTwo, αφού παρέλαβε την Τετάρτη το δεύτερο Ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι της καριέρας του.

Ο 33χρονος αποχώρησε από την Τότεναμ για την Μπάγερν το 2023 και έκτοτε έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Γερμανίας, καθώς και το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ της χώρας. Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας έχει συνδεθεί επανειλημμένα με πιθανή επιστροφή στην πατρίδα του, όπου απέχει 47 γκολ από το ρεκόρ των 260 τερμάτων του Άλαν Σίρερ στην Premier League.

«Όταν έφυγα για πρώτη φορά από την Τότεναμ, σίγουρα πίστευα ότι κάποια στιγμή θα επέστρεφα. Δεν αισθάνομαι πλέον τόσο έντονα αυτή την επιθυμία. Είμαι εξαιρετικά ευτυχισμένος εδώ στο Μόναχο. Μου άνοιξε τα μάτια σε έναν εντελώς διαφορετικό ποδοσφαιρικό κόσμο, έξω από την Αγγλία. Ποτέ δεν λέω ποτέ, αλλά προς το παρόν είμαι συγκεντρωμένος στην Μπάγερν Μονάχου και θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον», τόνισε ο Κέιν που έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Άγγλος επιθετικός ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-26 στην Bundesliga με 36 γκολ, διατηρώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος και κατακτώντας για δεύτερη φορά το Ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι. Συνολικά, έχει πετύχει 146 γκολ σε 147 συμμετοχές με την Μπάγερν, εκ των οποίων τα 98 σε 94 αγώνες της Bundesliga.

sport-fm.gr