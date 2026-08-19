Παραμένει στην Σαουδική Αραβία αλλά σε άλλη ομάδα ο Νούνιες

Ο Ντάργουιν Νούνιες ακούστηκε σοβαρά για την Τράμπζονσπορ, αλλά σε άλλη ομάδα θα συνεχίσει τελικά, την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Το μέλλον του φαίνεται να παραμένει στη Σαουδική Αραβία, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, η Αλ–Ντιριγιά ήρθε σε συμφωνία με την Αλ-Χιλάλ για τον δανεισμό του. Το deal δεν συμπεριλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Ο Νούνιες αγωνίστηκε στην Αλ–Χιλάλ μόλις για μια αγωνιστική περίοδο με εννέα τέρματα σε 24 εμφανίσεις.

sdna.gr