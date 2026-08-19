ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εξέλιξη με Πάμπλο Γκαρσία - Η νέα του ομάδα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εξέλιξη με Πάμπλο Γκαρσία - Η νέα του ομάδα!

Πολύ κοντά σε νέα ομάδα ο πρώην προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία

Σύμφωνα με το sport24.gr, ο Ουρουγουανός τεχνικός βρίσκεται στο Γερεβάν και ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νόα. 

Αναλυτικά:

Με την πρωτοπόρο του αρμενικού πρωταθλήματος συμφώνησε ο Πάμπλο Γκαρσία, ταξιδεύοντας σήμερα στο Γερεβάν ώστε να ολοκληρώσει με τις υπογραφές το deal και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νόα.

Δεν έμεινε για πολύ καιρό χωρίς ομάδα ο Πάμπλο Γκαρσία. Υστερα από την περιπετειώδη – αν μη τι άλλο – θητεία του στον ΑΠΟΕΛ, ο Ουρουγουανός τεχνικός βάσει πληροφοριών του SPORT24, συμφώνησε με τη γνωστή μας (από το προ διετίας συναπάντημά της σε καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά με την ΑΕΚ) Νόα.

Η συμφωνία προβλέπει διετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τον 49χρονο τεχνικό να καρπώνεται συνολικά (μαζί με τις αμοιβές του τετραμελούς επιτελείου του) περίπου 1.500.000 ευρώ.

Ο Γκαρσία αναμένεται την Τετάρτη (19/08) στο Γερεβάν ώστε να επικυρώσει με τις υπογραφές τη συμφωνία και να αναλάβει τα καθήκοντά του, διαδεχόμενος τον Κροάτη, Σάντρο Πέρκοβιτς.

Η Νόα προπορεύεται στο αρμένικο πρωτάθλημα, έχοντας το απόλυτο ύστερα από τρεις αγωνιστικές, πέρυσι έχασε τα εγχώρια πρωτεία από την Αραράτ, ενώ αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League από την ελβετική Σιόν.

 

 

 

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βλέπει αδιέξοδο με Άλβαρες και στρέφεται σε Λαουτάρο η Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Χάνει και τα δυο ματς με Μπραν ο Ζίβκοβιτς

Super League

|

Category image

Πολύ φαρμάκι, μα ήπιε και... νέκταρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φέρνει Κονατέ η Νέα Σαλαμίνα!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Από πού έφθασαν οι 27 στον Αρχάγγελο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αντιπρόεδρος της FIFA απέσυρε την εμπιστοσύνη του στον Ινφαντίνο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Τεσσάρα για την ΑΕΛ στο φιλικό με την Ε.Ν Ύψωνα

ΑΕΛ

|

Category image

Προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα ο Λιβάκοβιτς

La Liga

|

Category image

Με την ελπίδα για άλλη… εικόνα

ΑΕΚ

|

Category image

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που ενδέχεται να χάσει ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Σα Πίντο: «Δέχομαι τον χαρακτηριστικό του φαβορί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε» - Καθησύχασε για Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και χειρουργήθηκε ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανανέωσε με τη Williams ο Σάινθ με «χρυσό» συμβόλαιο

AUTO MOTO

|

Category image

«Βόμβες» στη FIFA πριν τις εκλογές: «Αυτοκαταστροφή» για τον Ινφαντίνο - «Έχασε την εμπιστοσύνη μου» λέει αντιπρόεδρος της FIFA

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Διαβαστε ακομη