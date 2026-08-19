Εξέλιξη με Πάμπλο Γκαρσία - Η νέα του ομάδα!

Σύμφωνα με το sport24.gr, ο Ουρουγουανός τεχνικός βρίσκεται στο Γερεβάν και ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νόα.

Αναλυτικά:

Με την πρωτοπόρο του αρμενικού πρωταθλήματος συμφώνησε ο Πάμπλο Γκαρσία, ταξιδεύοντας σήμερα στο Γερεβάν ώστε να ολοκληρώσει με τις υπογραφές το deal και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νόα.

Δεν έμεινε για πολύ καιρό χωρίς ομάδα ο Πάμπλο Γκαρσία. Υστερα από την περιπετειώδη – αν μη τι άλλο – θητεία του στον ΑΠΟΕΛ, ο Ουρουγουανός τεχνικός βάσει πληροφοριών του SPORT24, συμφώνησε με τη γνωστή μας (από το προ διετίας συναπάντημά της σε καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά με την ΑΕΚ) Νόα.

Η συμφωνία προβλέπει διετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τον 49χρονο τεχνικό να καρπώνεται συνολικά (μαζί με τις αμοιβές του τετραμελούς επιτελείου του) περίπου 1.500.000 ευρώ.

Ο Γκαρσία αναμένεται την Τετάρτη (19/08) στο Γερεβάν ώστε να επικυρώσει με τις υπογραφές τη συμφωνία και να αναλάβει τα καθήκοντά του, διαδεχόμενος τον Κροάτη, Σάντρο Πέρκοβιτς.

Η Νόα προπορεύεται στο αρμένικο πρωτάθλημα, έχοντας το απόλυτο ύστερα από τρεις αγωνιστικές, πέρυσι έχασε τα εγχώρια πρωτεία από την Αραράτ, ενώ αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League από την ελβετική Σιόν.