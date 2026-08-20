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Προτεραιότητα σε γνώστη της κυπριακής πραγματικότητας

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Προτεραιότητα σε γνώστη της κυπριακής πραγματικότητας

Εκεί εστιάζει ο Τσάβι Ρόκα για τον αντικαταστάτη του Ιταλού τεχνικού

Η αλήθεια είναι πως περίμεναν οι φίλοι της ΑΕΚ μετά το «διαζύγιο» με τον Μάουρο Καμορανέζι (14 Αυγούστου) ότι θα υπήρχε... έτοιμη λύση για τον αντικαταστάτη του Ιταλοαργεντινού στον πάγκο.

Ωστόσο, μία εβδομάδα μετά, ο τεχνικός διευθυντής των κιτρινοπρασίνων Τσάβι Ρόκα, αξιολογεί τις επιλογές του, χωρίς να βγαίνει κάτι προς τα έξω, όσον αφορά ονοματολογία.

Σίγουρα, ξέρει και ο ίδιος πως δεν... χωράει άλλη «λανθασμένη» επιλογή προπονητή, καθώς τέτοια αποδείχθηκε με τον Καμορανέζι. Και λόγω του αποκλεισμού από την Ευρώπη αλλά και λόγω της εικόνας. Βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της κριτικής και προσδοκεί πως η νέα του επιλογή θα πιάσει τόπο.

Εστιάζει, πάντως, σε γνώστη της κυπριακής πραγματικότητας ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο. Χωρίς αυτό φυσικά να αποτελεί εγγύηση επιτυχίας. Είναι άλλο, όμως, ο «εκλεκτός» να γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις και είναι άλλο να έρθει ένας που θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αύριο θα γίνει το φιλικό με την Ομόνοια 29ης Μαΐου στην Αρένα. Το κοουτσάρισμα θα το κάνει ο Ινιάκι Αστίθ, ενώ ανεπίσημο ντεμπούτο θα κάνουν οι Κόλερ και Τρίκα.

Στο μεταξύ, δημοσιεύματα από το Ισραήλ έκαναν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ για τον Γιοάν Γκούρφινκελ. Ο Ισραηλινός αριστερός μπακ αποκτήθηκε τον Ιανουάριο αλλά δεν έπεισε, και σίγουρα την ΑΕΚ δεν θα τη χαλούσε η αποχώρησή του.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

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