Επισημοποίησε την μεγάλη επιστροφή ο Ολυμπιακός!

Ο 20χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους μαυροπράσινους.

Αναλυτικά:

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επιστροφή του 20χρονου Κύπριου επιθετικού Ζάνου Σάββα, με τον οποίο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών.

Ο Ζάνος επιστρέφει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία και στην οποία αναδείχθηκε μέσα από τις Ακαδημίες της, αποτελώντας, μαζί με τον Στέλιο Ανδρέου, τα δυο μεγαλύτερα ταλέντα που ανέδειξε το Σωματείο τα τελευταία χρόνια.

Το καλοκαίρι του 2022 έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή στην Torino F.C. Στις δύο σεζόν που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Primavera 1 κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές και 9 γκολ, κερδίζοντας στη συνέχεια την ευκαιρία να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα του ιταλικού συλλόγου.

Τον Μάιο του 2024, σε ηλικία μόλις 18 ετών, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Serie A απέναντι στην Hellas Verona, σημαδεύοντάς το μάλιστα με γκολ. Συνολικά κατέγραψε δύο συμμετοχές και ένα γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ιταλίας.

Παράλληλα, έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο στις μικρές Εθνικές ομάδες, φτάνοντας μέχρι την Εθνική U21.

Στη συνέχεια, ένας σοβαρός τραυματισμός ανέκοψε την ανοδική πορεία του. Έχοντας πλέον αφήσει πίσω του αυτή τη δύσκολη περίοδο, επιστρέφει στον Ολυμπιακό με στόχο να ξαναβρεί τον αγωνιστικό του ρυθμό και να κάνει μια νέα αρχή στην ποδοσφαιρική του πορεία.

Τέσσερα χρόνια μετά την αναχώρησή του για την Ιταλία, ο Ζάνος επιστρέφει εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Στην ομάδα που τον ανέδειξε και που θα σταθεί δίπλα του σε αυτή τη νέα αρχή, δίνοντάς του το κατάλληλο περιβάλλον για να συνεχίσει να κυνηγά τους ποδοσφαιρικούς του στόχους.

Επιστρέφει στο σπίτι του, στον Ολυμπιακό Λευκωσίας.

Ζάνο μας, καλωσόρισες στο σπίτι σου! Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!