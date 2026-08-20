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Ανακοίνωσε Μαυροβούνιο αμυντικό ο Άρης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε Μαυροβούνιο αμυντικό ο Άρης!

Συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση με νεαρούς ποδοσφαιριστές στον Άρη

Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Μαυροβούνιου αμυντικού, Λάζαρ Μάρας.

Αναλυτικά:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Μαυροβούνιου αμυντικού Λάζαρ Μάρας από την FK Dečić Tuzi.

Ο 20χρονος (γεννημένος την 1η Ιανουαρίου 2006) αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με την ομάδα μας να διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας.

Ο ακραίος αμυντικός μεταγράφηκε στην Dečić Tuzi από την Κ19 της Budućnost Podgorica τον Ιανουάριο του 2024, σε ηλικία 18 ετών, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα λίγες εβδομάδες αργότερα.

Την περυσινή σεζόν 2025-26 καθιερώθηκε ως βασικός στην ομάδα του, καταγράφοντας 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Συνολικά, με την ομάδα από το Μαυροβούνιο κατέγραψε 54 συμμετοχές σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Μάρας ξεκίνησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο στην OFK Titograd, ενώ σε ηλικία 14 ετών εντάχθηκε στις ακαδημίες της Budućnost Podgorica, φτάνοντας μέχρι την Κ19.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Μάρας είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21 του Μαυροβουνίου, έχοντας προηγουμένως εκπροσωπήσει τη χώρα του σε όλες τις μικρότερες ηλικιακά εθνικές ομάδες της χώρας.

Καλωσορίζουμε τον Λάζαρ Μάρας στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Tags

ΑΡΗΣΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

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