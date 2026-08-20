Μπαίνει άμεσα στον ΑΠΟΕΛ ο Σάββας Λιασής με την υπογραφή της Εταιρείας!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στην εταιρεία υπάρχει πρόθεση για να υπογραφεί η συμφωνία για την διαχείριση του ποδοσφαιρικού προκειμένου να μπει άμεσα στην ομάδα ο Σάββας Λιασής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το σωματείο του ΑΠΟΕΛ και η πλευρά Λιασή έχουν συμφωνήσει και αυτό που απομένει είναι το «ναι» και της εταιρείας για να προχωρήσει οριστικά το θέμα.

Όταν συμβεί αυτό, τότε η συμφωνία διαχείρισης θα αποσταλεί στην ΚΟΠ για να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω UEFA ενώ ο Κύπριος επιχειρηματίας θα έχει άμεσα εμπλοκή στην ομάδα.

Η νέα εταιρεία θα αδειοδοτηθεί τον Μάρτιο.