ΑΕΛ: Ενημέρωση για τα διαρκείας
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού - Ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας
Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας ότι από σήμερα Πέμπτη 20/08/2026 ξεκινά η διάθεση των Καρτών Διαρκείας 2026-2027.
Η διάθεση των Καρτών Διαρκείας θα πραγματοποιείται από το AEL Official Shop Αγίας Ζώνης με την απόδειξη πληρωμής, στα πλαίσια του πιο κάτω ωραρίου:
- Δευτέρα: 09:00-13:00, 15:00-18:00
- Τρίτη: 09:00-13:00, 15:00-18:00
- Τετάρτη: 09:00-14:00
- Πέμπτη: 09:00-13:00, 15:00-18:00
- Παρασκευή: 09:00-13:00, 15:00-18:00
- Σάββατο: 09:00-14:00
- Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΟ
Σημειώνεται ότι μόνο όσοι έχουν εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό θα δικαιούνται να παραλάβουν την Κάρτα Διαρκείας τους.
Παράλληλα, η αγορά εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο https://tickets.ael.com.cy και από το AEL Official Shop (Αγίας Ζώνης 12).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας είναι η αγορά της Κάρτα Αγώνων Σωματείου.
Τιμές Κάρτας Αγώνων:
- 14 ετών και άνω: €15
- 0-13 ετών: Δωρεάν
- Διάρκεια ισχύος: 01/06/2026 – 31/05/2027
- Περίοδος πληρωμής: Ετήσια
Τα υφιστάμενα μέλη του Σωματείου, με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους για το τρέχον έτος, δεν χρειάζεται να αγοράζουν την Κάρτα Αγώνων.
Υπερήφανος χορηγός των εισιτηρίων διαρκείας είναι η εταιρεία COPYBET.
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AEL FC LTD