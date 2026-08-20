ΑΕΛ: Ενημέρωση για τα διαρκείας

Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας ότι από σήμερα Πέμπτη 20/08/2026 ξεκινά η διάθεση των Καρτών Διαρκείας 2026-2027.

Η διάθεση των Καρτών Διαρκείας θα πραγματοποιείται από το AEL Official Shop Αγίας Ζώνης με την απόδειξη πληρωμής, στα πλαίσια του πιο κάτω ωραρίου:

Δευτέρα: 09:00-13:00, 15:00-18:00

Τρίτη: 09:00-13:00, 15:00-18:00

Τετάρτη: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-13:00, 15:00-18:00

Παρασκευή: 09:00-13:00, 15:00-18:00

Σάββατο: 09:00-14:00

Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΟ

Σημειώνεται ότι μόνο όσοι έχουν εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό θα δικαιούνται να παραλάβουν την Κάρτα Διαρκείας τους.

Παράλληλα, η αγορά εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο https://tickets.ael.com.cy και από το AEL Official Shop (Αγίας Ζώνης 12).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας είναι η αγορά της Κάρτα Αγώνων Σωματείου.

Τιμές Κάρτας Αγώνων:

14 ετών και άνω: €15

0-13 ετών: Δωρεάν

Διάρκεια ισχύος: 01/06/2026 – 31/05/2027

Περίοδος πληρωμής: Ετήσια

Τα υφιστάμενα μέλη του Σωματείου, με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους για το τρέχον έτος, δεν χρειάζεται να αγοράζουν την Κάρτα Αγώνων.

Υπερήφανος χορηγός των εισιτηρίων διαρκείας είναι η εταιρεία COPYBET.

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AEL FC LTD