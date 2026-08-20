ΒΙΝΤΕΟ: Πρώτο γκολ για τον Μέσι μετά τον θάνατο του πατέρα του

Ο Λιονέλ Μέσι βρήκε ξανά δίχτυα με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, για πρώτη φορά μετά το θάνατο του πατέρα του, Χόρχε.

Ο «Πούλγκα» ήταν αυτός που πέτυχε το 2-1 στο 26′, με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ, βάζοντας έτσι μπροστά στο σκορ την ομάδα του στο ματς με τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον.

Η στιγμή βεβαίως ήταν συναισθηματικά φορτισμένη για τον Αργεντινό, ο οποίος μετά το γκολ έδειξε προς τον ουρανό, αφιερώνοντας έτσι στον πατέρα του το 922 επίσημο γκολ της καριέρας του.

Δείτε το νέο υπέροχο γκολ του Μέσι

MESSI MAGIC 🐐



He puts @InterMiamiCF in front with a trademark finish.



via @MLS pic.twitter.com/ArhAirZg9L — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 20, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Μέσι είχε αποχαιρετήσει τον πατέρα του, που έφυγε σε ηλικία 68 ετών, με ένα σπαρακτικό μήνυμα στα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι δεν ξέρει αν θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο.

«Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Εγώ έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Θέλω περισσότερο χρόνο. Ήσουν δίπλα μου από την αρχή, ήσουν το στήριγμά μου σε όλη τη διαδρομή, μέχρι το τέλος. Γιατί δεν άντεξες λίγο ακόμα, για να μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτή την πορεία μαζί;», ήταν τα λόγια του Μέσι, ο οποίος πάντως επέστρεψε τελικά στην ποδοσφαιρική δράση περίπου μια βδομάδα αργότερα.

in.gr