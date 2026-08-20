ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Πρώτο γκολ για τον Μέσι μετά τον θάνατο του πατέρα του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Πρώτο γκολ για τον Μέσι μετά τον θάνατο του πατέρα του

Το πρώτο του γκολ μετά τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, πέτυχε για τα χρώματα της Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Λιονέλ Μέσι βρήκε ξανά δίχτυα με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, για πρώτη φορά μετά το θάνατο του πατέρα του, Χόρχε.

Ο «Πούλγκα» ήταν αυτός που πέτυχε το 2-1 στο 26′, με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ, βάζοντας έτσι μπροστά στο σκορ την ομάδα του στο ματς με τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον.

Η στιγμή βεβαίως ήταν συναισθηματικά φορτισμένη για τον Αργεντινό, ο οποίος μετά το γκολ έδειξε προς τον ουρανό, αφιερώνοντας έτσι στον πατέρα του το 922 επίσημο γκολ της καριέρας του.

Δείτε το νέο υπέροχο γκολ του Μέσι

Υπενθυμίζεται ότι ο Μέσι είχε αποχαιρετήσει τον πατέρα του, που έφυγε σε ηλικία 68 ετών, με ένα σπαρακτικό μήνυμα στα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι δεν ξέρει αν θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο.

«Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Εγώ έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Θέλω περισσότερο χρόνο. Ήσουν δίπλα μου από την αρχή, ήσουν το στήριγμά μου σε όλη τη διαδρομή, μέχρι το τέλος. Γιατί δεν άντεξες λίγο ακόμα, για να μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτή την πορεία μαζί;», ήταν τα λόγια του Μέσι, ο οποίος πάντως επέστρεψε τελικά στην ποδοσφαιρική δράση περίπου μια βδομάδα αργότερα.

in.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 21:00 το Σεντ Τρούιντεν - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Χάρντεν συμφώνησε με τους Καβαλίερς για 3 χρόνια και 97 εκατ. δολάρια

NBA

|

Category image

H πρώτη αντίδραση Λιασή μετά τις εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ντεμπούτο για τον Ντουβέρν με την Ομόνοια! (ενδεκάδα)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Μπράιτον απέρριψε πρόταση της Λίβερπουλ για τον Μίντε

Premier League

|

Category image

Από τον ΑΠΟΕΛ στον ΑΣΙΛ ο Καττιρτζής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Βόμβα 11 χρόνια μετά: Επιστρέφει στην ενεργό δράση ο Ροναλντίνιο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ο Γουόκαπ δεν παρευρέθηκε στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις

EUROLEAGUE

|

Category image

Τρεις ομάδες στο κυνήγι του Ντέλαπ

Premier League

|

Category image

Έπεσαν οι υπογραφές και από την Εταιρεία - Προχωρά η άμεση εμπλοκή του Λιασή στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το «Στέλιος Κυριακίδης» η εναλλακτική έδρα της Καρμιώτισσας

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

«Κίνηση για τον Άνταμ Γουόρτον της Κρίσταλ Πάλας ετοιμάζει η Μάντσεστερ Σίτι»

Premier League

|

Category image

Κάτοικος Πολεμιδιών ο Νίκος Γιαννακόπουλος

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Στη Βεστφαλία o Κωνσταντέλιας - Ο Κόβατς αποκάλυψε το πότε θα κάνει το ντεμπούτο του

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η τριάδα της... εμπιστοσύνης

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη