Ανακοίνωσε τον 19χρονο Ροντρίγκο Μόρα η Ρόμα

Ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου απέκτησε η Ρόμα, που συμφώνησε με την Πόρτο για τη μεταγραφή του Ροντρίγκο Μόρα.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη εμπειρία δύο ετών στην πρώτη ομάδα των «δράκων», με τους οποίους κατέγραψε 80 συμμετοχές, σημείωσε 16 γκολ και πανηγύρισε την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος, είναι διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της χώρας και έχει κληθεί και στην εθνική ανδρών (ήταν μάλιστα μέλος της αποστολής στα τελικά του Nations League του 2025, όπου η Πορτογαλία κατέκτησε το τρόπαιο), χωρίς να έχει αγωνιστεί ακόμη.

Ο ιταλικός σύλλογος δεν διευκρινίζει στην ανακοίνωσή του τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψε ο Μόρα, ενώ η Πόρτο από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι θα εισπράξει 25 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του, συν άλλα 2 εκατ. υπό μορφή μπόνους.

sdna.gr