Πάει δωρεάν τον κόσμο της στο γήπεδο η Ντιναμό Σίτι!
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Αλβανική ομάδα ζητά την στήριξη του κόσμου της στο αποψινό (22:00) πρώτο παιχνίδι με την Πάφο στο πλαίσιο των Πλέι Οφ του Conference League.
Στην Ντιναμό Σίτι ζουν και αναπνέουν για το παιχνίδι με την Πάφο.
Γι αυτό και μέσω διαφόρων ενεργειών, η ομάδα θέλει ο κόσμος να δώσει μαζικά το «παρών» του στο στάδιο για την αναμέτρηση με τους κυπελλούχους Κύπρου.
Η τελευταία απόφαση που πήρε η αλβανική ομάδα είναι όπως διευθετήσει δωρεάν μεταφορά για όλους όσους θα πάνε στο γήπεδο.
Στην τελευταία της ανάρτηση ενημερώνει για όλες τις πληροφορίες σχετικά.