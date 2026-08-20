Πάει δωρεάν τον κόσμο της στο γήπεδο η Ντιναμό Σίτι!

Στην Ντιναμό Σίτι ζουν και αναπνέουν για το παιχνίδι με την Πάφο.

Γι αυτό και μέσω διαφόρων ενεργειών, η ομάδα θέλει ο κόσμος να δώσει μαζικά το «παρών» του στο στάδιο για την αναμέτρηση με τους κυπελλούχους Κύπρου.

Η τελευταία απόφαση που πήρε η αλβανική ομάδα είναι όπως διευθετήσει δωρεάν μεταφορά για όλους όσους θα πάνε στο γήπεδο.

Στην τελευταία της ανάρτηση ενημερώνει για όλες τις πληροφορίες σχετικά.