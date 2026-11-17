Τρεις μέρες μετά το 7-0 επί της Ελλάδας, η Ολλανδία βρέθηκε στη θέση του... θύματος μιας συντριβής, καθώς έχασε με 5-0 από την Γερμανία και τερμάτισε δεύτερη στον όμιλο του Nations League.

Ο τερματοφύλακας των «οράνιε», Μπαρτ Φερμπρούχεν, δεν κρύφτηκε μετά τον διασυρμό της ομάδας του. «Θα μπορούσαν εύκολα να μας είχαν βάλει και οκτώ γκολ. Είμαι μέρος της ομάδας, έχω το ίδιο μερίδιο ευθύνης με τους υπόλοιπους. Είναι ντροπή. Είμαστε όλοι καλοί ποδοσφαιριστές, παίζουμε σε υψηλό επίπεδο, ξέρουμε τι περιμένουν από εμάς. Δεν το δείξαμε αυτό. Αυτά είναι πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεσαι ταλέντο ή ποιότητα. Πιστεύω ότι ο προπονητής είναι σοκαρισμένος από αυτό. Είναι ένα τεράστιο χαστούκι, για μένα μια από τις χειρότερές μου στιγμές με την εθνική ομάδα. Ας ελπίσουμε ότι θα μάθουμε από αυτό, τότε θα είναι για καλό», τόνισε ο γκολκίπερ της Μπράιτον, που «πιάστηκε» από την κάμερα να «ψέλνει» τους συμπαίκτες του.

sport-fm.gr