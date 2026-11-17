Ευχαριστημένος που βλέπει τους Χιτ να ρολάρουν, ακόμη και χωρίς εκείνος να χρειάζεται να βάζει… 30άρες, δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την πέμπτη σερί νίκη, 128-110 επί των Ρόκετς.

«Θα υπάρχουν μέρες που μπορεί να μην έχω πάρα πολλούς πόντους, αλλά νιώθω ότι μπορώ να έχω επίδραση στο ματς με πολλούς τρόπους. Προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα μου με διαφορετικούς τρόπους. Όταν έχεις καλούς παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν αποστάσεις είναι πιο εύκολο. Τους εμπιστεύομαι και παίρνω τις σωστές αποφάσεις. Όλοι μπορούν να βάλουν σουτ και έτσι το παιχνίδι γίνεται πιο εύκολο για μένα», τόνισε.

Η ομάδα του μετά το 0-4 άκουσε πολλά, αλλά πλέον με οκτώ νίκες στα δέκα τελευταία ματς είναι τέταρτη στην Ανατολή. «Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ήταν καλό που αρχίσαμε όπως αρχίσαμε. Είχαμε πολλές καλές συζητήσεις και προπονήσεις. Ήταν ωραίο να νιώθεις ότι σε αμφισβητούν και να αμφιβάλλουν για σένα, την ομάδα και ό,τι κάνουμε. Τώρα εκτιμάς αυτό που καταφέρνεις γιατί θυμάσαι τι πέρασες. Δεν μπορούμε να νιώσουμε εφησυχασμένοι όμως, πρέπει να μείνουμε διψασμένοι, ενωμένοι και να εμπιστευόμαστε τη δουλειά μας», επισήμανε.

Επόμενο ματς για τους Χιτ είναι αυτό με τους Μπακς τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μαϊάμι. Πώς νιώθει ο ίδιος που για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει την επί 13 χρόνια ομάδα του; «Θα είναι ένα ακόμη παιχνίδι. Θα φάω ένα απλό γεύμα, θα φιλήσω τα παιδιά μου πριν κοιμηθούν, θα σηκωθώ την επόμενη μέρα, θα κάνω τη ρουτίνα μου και θα πάω να παίξω. Δεν έχει σημασία ποια φανέλα θα βρω απέναντί μου. Δεν έχω φορτιστεί ποτέ συναισθηματικά σε αγώνα, ίσως η μόνη φορά ήταν όταν πήραμε το πρωτάθλημα. Πιστεύω πως τα αισθήματα είναι για τις ταινίες (γέλια). Εδώ μιλάμε για μπάσκετ. Πέρασα καλά στο Μιλγουόκι, έδωσα την καρδιά και την ψυχή μου για την ομάδα και τους φιλάθλους. Όλοι με καλωσόρισαν, εμένα και την οικογένειά μου, τα αδέρφια μου πήγαν εκεί σχολείο, τα παιδιά μου γεννήθηκαν εκεί… Εγώ ουσιαστικά μεγάλωσα εκεί, πέρασα 13 χρόνια. Ελπίζω να σημαίνω κάτι για την πόλη, είδα βίντεο για το τι σημαίνω για τους φιλάθλους και τι έχω προσφέρει. Θεωρώ πως έδωσα ό,τι είχα και πιστεύω πως μπορούν να το δουν», ανέφερε.

Τέλος, για το πώς εκλαμβάνει κουβέντα που είχε γίνει για το αν το Μαϊάμι έδωσε υπερβολικά πολλά περιουσιακά στοιχεία για να τον αποκτήσει με ανταλλαγή από το Μιλγουόκι; «Δεν δίνω σημασία. Αν υπήρχε τέτοια συζήτηση… καλώς. Ο κόσμος μπορεί να έχει τη γνώμη του. Κάποιοι διαφωνούν. Δεν εστιάζω σε αυτό, αλλά στη δουλειά μου. Δεν μπορώ να ελέγξω τι σκέφτεται ή λέει ο κόσμος, μπορώ να ελέγξω την προσπάθεια που κάνω όλη τη μέρα», απάντησε.

sport-fm.gr