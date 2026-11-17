Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Σπύρος Κυπριανού στις 19:00, για τη 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague. Μια ακόμη ευρωπαϊκή δοκιμασία για τους «ερυθρόλευκους», που διεκδικούν τη νίκη στην πορεία τους στη διοργάνωση. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για την αναμέτρηση, από τον νικητή μέχρι το χάντικαπ και το σύνολο των πόντων. Στην αγορά του νικητή, ο Ολυμπιακός προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.40, ενώ η νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ στα 2.95. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιλογές στο χάντικαπ. Η νίκη του Ολυμπιακού με διαφορά τουλάχιστον επτά πόντων, στο -6.5, προσφέρεται στο 1.93. Στην αντίπερα όχθη, η Μακάμπι με +6.5 πόντους προσφέρεται στο 1.83, επιλογή που επιβεβαιώνεται εφόσον κερδίσει ή ηττηθεί με διαφορά έως έξι πόντων.

Στους συνολικούς πόντους του αγώνα, το Over 174.5 προσφέρεται στο 1.91 και το Under 174.5 στο 1.85, καλύπτοντας διαφορετικά σενάρια για τον ρυθμό και την παραγωγικότητα των δύο ομάδων. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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