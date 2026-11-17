Αντίδραση προκύπτει από την Ομόνοια για την αποδοχή της έφεσης του ΑΠΟΕΛ από το Εφετείο. Οι πράσινοι μέσω της πιο κάτω ανακοίνωσης αφήνουν ξεκάθαρες αιχμές για την ΚΟΠ ενώ παραθέτουν και βίντεο για την παρουσία φιλάθλων των γαλαζοκιτρίνων εντός του αγωνιστικού χώρου.

Αναλυτικά:

Στο βίντεο παρακολουθούμε οπαδούς του ΑΠΟΕΛ να μπαινοβγαίνουν στο γήπεδο ανενόχλητοι για περίπου 23 λεπτά, να ανάβουν φωτοβολίδες και καπνογόνα, να ρίχνουν κροτίδες (3) και να συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχουν κανονισμοί.

Η ΚΟΠ αποφάσισε πως όλα αυτά που βλέπουμε στο βίντεο δεν χρίζουν τιμωρίας και ακύρωσε την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων σε βάρος του ΑΠΟΕΛ.

Υπενθυμίζουμε πως πέρσι η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε τιμωρηθεί με ποινή κεκλεισμένων των θυρών για μια κροτίδα που έπεσε πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες.

Προς ΚΟΠ: Βάζετε το κεφάλι σας μέσα στην άμμο και νομίζετε ότι δεν σας βλέπουν.

Πιο κάτω όσα η ΚΟΠ αποφάσισε να μην τιμωρήσει (όπως προβάλλονται στο βίντεο):

1ο λεπτό: Τρεις οπαδοί του ΑΠΟΕΛ μπαίνουν στο γήπεδο. Ακολούθως παίρνουν καπνογόνα και χορεύουν ανεμίζοντάς τα.

3ο λεπτό: Πέφτει η πρώτη κροτίδα στο γήπεδο, ακριβώς δίπλα από τον ένα οπαδό.

3ο λεπτό: Ακολουθεί δεύτερη κροτίδα και λίγο μετά και τρίτη κροτίδα στο γήπεδο.

4ο λεπτό: Μπαίνει και τέταρτος οπαδός του ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο.

9ο λεπτό: Μπαίνει και πέμπτος οπαδός του ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο. Οι πέντε οπαδοί περιφέρονται ανενόχλητοι.

16ο λεπτό: Μετά την παρέλευση 16 λεπτών αποχωρούν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ από το γήπεδο.

21ο λεπτό: Μπαίνει ξανά οπαδός του ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο.

23ο λεπτό: Αποχωρεί ο οπαδός από το γήπεδο.

Επαναλαμβάνουμε την πάγια μας θέση πως οι φίλαθλοι πρέπει να βρίσκονται στα γήπεδα. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στο να διεξάγονται αγώνες μπροστά σε άδειες εξέδρες. Η ΚΟΠ και η Πολιτεία οφείλουν να τιμωρούν αυτούς που επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά και όχι το σύνολο των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων και κατ’ επέκταση τις ομάδες. Ωστόσο, εφόσον οι κανονισμοί υπάρχουν, η ΚΟΠ πρέπει να τους εφαρμόζει δίκαια προς όλους, με διαφάνεια και αξιοκρατία. Αυτονόητο σε άλλα πρωταθλήματα, όχι όμως στο δικό μας. Η ΚΟΠ, παρά την αλλαγή στην ηγεσία της, εξακολουθεί να λειτουργεί μεροληπτικά.