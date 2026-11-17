Με ικανοποίηση είδαν στον ΑΠΟΕΛ την αποδοχή της έφεσης από το Εφετείο κι έτσι εντός της ημέρας θα αρχίσει η προπώληση για το τυπικά εκτός έδρας ντέρμπι με την Ομόνοια. Τα περίπου 1000 εισιτήρια θα γίνουν... ανάρπαστα καθώς το αιώνιο αποτελεί έτσι κι αλλιώς δέλεαρ για τους φίλους των δύο ομάδων.

Μετά την γιορτή για τα 100χρονα, η ομάδα της πρωτεύουσας επικεντρώνεται 100% στο αγωνιστικό με στόχο να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες και να πραμείνει εκτός στόχων.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ενόψει Ομόνοιας, ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων, Νίκος Παπαδόπουλος, υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές πλην του τιμωρημένου Σάστρε. Με αυτά τα δεδομένα, ο Ελλαδίτης τεχνικός έχει την ευχέρεια να καταρτίσει το καλύτερο δυνατό πλάνο για να πάρει το σπουδαίο ντέρμπι που ακολουθεί.