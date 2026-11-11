Νοκ άουτ ο Εμπαπέ από το ντέρμπι της Γαλλίας με την Ιταλία

Με την L’ Equipe να αναφέρει το πρωί της Τετάρτης (11/11) ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του στην εθνική Γαλλίας, μια μέρα πριν το ντέρμπι με την Ιταλία (12/11, 21:45), το γαλλικό Μέσο αποκάλυψε λίγο αργότερα και τον λόγο της απουσίας του.

Όπως τονίζεται, ο 27χρονος έμεινε εκτός προγράμματος εξαιτίας μιας ήπιας θλάσης που υπέστη και θα του στερήσει τη συμμετοχή από τον κρίσιμο αγώνα με τη «σκουάντρα ατζούρα» στο Μιλάνο.

Ωστόσο, το ρεπορτάζ επισημαίνει πως το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό και εκτός απροόπτου ο Εμπαπέ θα αγωνιστεί κανονικά στο εντός έδρας παιχνίδι με την Τουρκία (15/11, 21:45) την τελευταία αγωνιστική του Nations League.

Και όλα αυτά, την ώρα που στη Γαλλία πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ξεκίνημα της σχέσης του Εμπαπέ με τον Ζιντάν στην εθνική Γαλλίας έχει πολλά προβλήματα και οι λόγοι έχουν να κάνουν τόσο για τη μεταξύ τους επικοινωνία, όσο και για την επιλογή του «Ζιζού» να χρησιμοποιήσει τον σταρ της Ρεάλ στο ματς με την Τουρκία τον Σεπτέμβριο στο αριστερό άκρο και όχι στην κορυφή της επίθεσης.

sport-fm.gr