(ΒΙΝΤΕΟ) Μάντζιος για Αρμενία - «Τελικός για μας, είμαστε αποφασισμένοι»

Διαβάστε όσα ειπώθηκαν:

Άκης Μάντζιος:

Πρώτο σχόλιο: «Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την δεύτερη θέση. Ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός στην έδρα του. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Έχει τον χαρακτήρα του τελικού για μας. Είμαστε αποφασιμένοι για να διεκδικήσουμε το παιχνίδι»

Για το αν υπάρχει πίεση στην ομάδα: «Το ότι έχουμε ένα παιχνίδι τελικό είναι η εξέλιξη που έχει η ομάδα. Όσο μεγαλώνει αυτή η ομάδα, θα έχουμε τέτοια παιχνίδια. Δεν νιώθουμε πίεση. Είμαστε χαρούμενοι που φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Είναι μία ευκαιρία για να μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω αυτή την ομάδα»

«Θέλω να σταθώ στην εξέλιξη. Υπάρχουν καλές εμφανίσεις και νούμερα. Είμαστε μέσα στους στόχους μας. Η Εθνική μας ομάδα πρωταγωνιστεί και αυτό είναι το μεγαλύτερο που έχουμε καταφέρει. Και οι δύο ομάδες θέλουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Έχουμε δίψα για να πετύχουμε»

Για τις κλήσεις: «Δεν με αγχώνει το ποιες κλήσεις θα κάνω. Πάντα αποφασίζω, πάντα έχω ανοικτή την πόρτα μου για νέους ποδοσφαιριστές που θα βοηθήσουν. Βλέπω σε τι μπορεί να βοηθήσει ο κάθε παίκτης αλλά και τον χαρακτήρα»

Για το αν θα γίνουν αλλαγές: «Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις στις επιλογές μας»

Για τον αντίπαλο: «Η Αρμενία είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει ποιότητα και ταχύτητα. Είναι μία ομάδα που μου άρεσε αρκετά»

Για το αν ο στόχος είναι η νίκη: «Πρέπει σε κάθε παιχνίδι να διεκδικούμε το καλύτερο που μπορούμε. Θέλουμε να διεκδικήσουμε το μάξιμουμ»

Λεωνίδας Κονομής:

Πρώτο σχόλιο: «Είμαι πολύ περήφανος που είμαι εδώ. Τελικός για μας. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας για να πάρουμε το αποτέλεσμα»

Για το ότι αγωνίζεται ως δεξί μπακ: «Όπου κι αν αγωνίζομαι προσπαθώ να δίνω το 100% του εαυτού μου»

Για το αν υπάρχει πίεση: «Συμφωνώ με όσα είπε ο προπονητής μας. Δεν υπάρχει έξτρα πίεση. Πάντα αγωνιζόμαστε εναντίον του εαυτού μας».

Για το αν θα σκοράρει και αύριο, επειδή έβαλε γκολ στο πρώτο παιχνίδι: «Σκόραρα στο πρώτο παιχνίδι και με κάνει πολύ περήφανο, η δική μου προτίμηση είναι να μη σκοράρω αύριο και να νικήσει η ομάδα»