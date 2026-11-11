Πληρώνει για τον Ποτσετίνο, αποζημιώνει τον Κάρικ και οι προπονητές της Γιουνάιτεντ έχουν στοιχίσει… χρυσάφι!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν ξανά σε σημείο να πρέπει ν’ απομακρύνουν τον Μάικλ Κάρικ από την τεχνική τους ηγεσία, κάτι που σημαίνει αυτομάτως και αποζημίωση λόγω της σύμβασης που δεσμεύει τις δύο πλευρές.

Την ίδια ώρα, θα πρέπει το κλαμπ του Μάντσεστερ ν’ αποπληρώσει τη ρήτρα των 10 εκατομμυρίων λιρών προς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ για να μπορέσει να προσλάβει τον Ποτσετίνο και τους συνεργάτες του.

Και την ίδια ώρα, οι αποζημιώσεις των προπονητών στη μετά – Σερ Άλεξ εποχή, αγγίζουν σχεδόν τα 100 εκατομμύρια!

Δείτε τον πίνακα:

🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: Manchester United have spent nearly £100M in compensation since 2013: ▪️ Ruben Amorim — £10M ▪️ Dan Ashworth — £4.1M ▪️ Erik ten Hag — £10.4M ▪️ Ralf Rangnick — £14.7M ▪️ Ole Gunnar Solskjaer — £10M ▪️ José Mourinho — £19.6M ▪️ Louis van Gaal — £8.4M ▪️ David Moyes — £4.9M 💰 Michael Carrick is next to be added to the list. — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 10, 2026

england365.gr