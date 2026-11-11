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Πληρώνει για τον Ποτσετίνο, αποζημιώνει τον Κάρικ και οι προπονητές της Γιουνάιτεντ έχουν στοιχίσει… χρυσάφι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο μαζί με το staff του, προκειμένου ν’ αποδεσμευθούν από τις ΗΠΑ, καλούν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βγάλει άλλο ένα ποσό από τα ταμεία της, με τις πληρωμές σε προπονητές στη μετά – Φέργκιουσον εποχή να έχουν στοιχίσει πολύ ακριβά στο κλαμπ…

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν ξανά σε σημείο να πρέπει ν’ απομακρύνουν τον Μάικλ Κάρικ από την τεχνική τους ηγεσία, κάτι που σημαίνει αυτομάτως και αποζημίωση λόγω της σύμβασης που δεσμεύει τις δύο πλευρές.

Την ίδια ώρα, θα πρέπει το κλαμπ του Μάντσεστερ ν’ αποπληρώσει τη ρήτρα των 10 εκατομμυρίων λιρών προς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ για να μπορέσει να προσλάβει τον Ποτσετίνο και τους συνεργάτες του.

Και την ίδια ώρα, οι αποζημιώσεις των προπονητών στη μετά – Σερ Άλεξ εποχή, αγγίζουν σχεδόν τα 100 εκατομμύρια!

Δείτε τον πίνακα:

england365.gr 

 

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