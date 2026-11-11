Ο Κάστανος προσπερνά τον Κωνσταντίνου που ισοφαρίζει ο Αρτυματάς

Η Εθνική ομάδα θα δώσει το πέμπτο της παιχνίδι στα προκριματικά του Nations League απέναντι στην Αρμενία, το οποίο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις.

Αυτό το παιχνίδι θα είναι ξεχωριστό για τους Γρηγόρη Κάστανο και Κωστάκη Αρτυματά. Εφόσον αγωνιστούν, τότε ο πρώτος θα φτάσει τις 85 συμμετοχές και θα προσπεράσει τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, μπαίνοντας έτσι στην 3η θέση στη λίστα των συμμετοχών του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ο δεύτερος θα τον ισοφαρίσει, φτάνοντας τις 84 με το εθνόσημο.

Την πρωτιά έχει ο Γιάννος Οκκάς με 103 συμμετοχές και ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης με 94 συμμετοχές.