Με… αντίσκηνα έξω από τα γραφεία για ένα εισιτήριο κόντρα στην Ντόρτμουντ!

Απίθανοι οι φίλοι της Σάλκε, άφησαν τη ζεστασιά του σπιτιού τους και την άνεση του κρεβατιού τους για να διανυκτερεύσουν σε αντίσκηνα για δυο μέρες, ώστε να καταφέρουν να βρίσκονται στο γήπεδο στο μεγάλο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ!

Οι «βασιλικοί μπλε» κοντράρονται με την Ντόρτμουντ στις 06/12 και τα εισιτήρια για την αναμέτρηση θα έβγαιναν σε κυκλοφορία προς το κοινό το πρωί της Τετάρτης.

Με δεδομένο πως το διαδικτυακό σύστημα θα κατέρρεε και το sold out εκεί θα σημειωνόταν μέσα σε ελάχιστες ώρες, οπαδοί της Σάλκε επέλεξαν να στήσουν αντίσκηνα και να κοιμηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έξω από τα γραφεία του κλαμπ!

Έτσι, θα προλάβαιναν από νωρίς το πρωί σήμερα (11/11) να εξασφαλίσουν εισιτήρια του ματς με το σύνολο του Κόβατς!

Os torcedores do Schalke tão acampados na frente do CT pra comprar ingressos pro jogo contra o Dortmund As vendas começam amanhã de manhã https://t.co/atok9qhzPm — Fuh (@gabrielfuh_) November 10, 2026

sport-fm.gr