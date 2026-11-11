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Ανακοίνωση ΚΟΑ για το Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο παρόν στάδιο, ο ΚΟΑ αναμένει από τον Δήμο Λευκωσίας την προκήρυξη

Σε σχέση με δημοσίευμα που αφορά στην κατάσταση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού επιθυμεί να διευκρινίσει ότι έχει ήδη εκφράσει τη θετική του πρόθεση να επιχορηγήσει τον Δήμο Λευκωσίας για την ανακατασκευή και επαναλειτουργία του Κολυμβητηρίου.

Η πρόθεση αυτή επαναβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μόλις αυτή την εβδομάδα μεταξύ εκπροσώπων του ΚΟΑ και του Δήμου Λευκωσίας, επιβεβαιώνοντας τη βούληση του Οργανισμού να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση της συγκεκριμένης αθλητικής υποδομής.

Στο παρόν στάδιο, ο ΚΟΑ αναμένει από τον Δήμο Λευκωσίας την προκήρυξη της σχετικής προσφοράς για την ανακατασκευή του Κολυμβητηρίου, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιχορήγηση του έργου.

Ο ΚΟΑ παραμένει προσηλωμένος στη στήριξη και αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και στη συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη διασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών χώρων άθλησης προς όφελος των αθλητών και του κοινού.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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