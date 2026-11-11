Στην κυκλοφορία τα μεμονωμένα εισιτήρια για το Μακάμπι - Χάποελ

Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο αγώνα της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, για τη Euroleague, όπου την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου θα αναμετρηθεί στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ με τη Χάποελ.

Ήδη έφυγε μεγάλο μέρος των εισιτηρίων, μέσω της διάθεσης των πακέτων και πλέον έχουν κυκλοφορήσει τα μεμονωμένα εισιτήρια για το ντέρμπι του Τελ Αβίβ. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από την πλατφόρμα SoldOutTickets και η τιμή πώλησης είναι προς 50€ το ένα.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήρια σας για να απολαύσετε το σπουδαίο ματς στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.