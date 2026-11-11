270 λεπτά χωρίς γκολ από Ανόρθωση

Οι πράσινοι πέρασαν άνετα από το «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» επικρατώντας με 2-0 της Ανόρθωσης στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη απέναντι στην «Κυρία» για την Ομόνοια η οποία για άλλο ένα παιχνίδι δεν δέχτηκε καν γκολ. Συνολικά μιλάμε για 3 90λεπτα, δηλαδή 270 συνολικά λεπτά χωρίς γκολ.

Θυμίζουμε πως την περσινή σεζόν το τριφύλλι κέρδισε με 5-0 εκτός και 2-0 στο παιχνίδι του ΓΣΠ.

Η τελευταία φορά που η Ανόρθωση κέρδισε την Ομόνοια ήταν την περίοδο 2024-2025 όταν μάλιστα επικράτησε και στα δύο παιχνίδια της κανονικής διάρκειας.

Τότε κέρδισε με 2-0 και 1-0.