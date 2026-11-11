Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Δεν θα είναι αύριο με την ομάδα, όλα με τον χρόνο τους»-Τι είπε για μεταγραφή

Με τη λήξη της τιμωρίας του Τάιλερ Ντόρσεϊ να πλησιάζει (15/11), ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε στην media day για το αν ο ομογενής σούτινγκ γκαρντ θα ενεργοποιοηθεί και πάλι από τον Ολυμπιακό.

«Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Όλα με το χρόνο τους. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το αυριανό παιχνίδι με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα αναλύσουμε και τα άλλα θέματα», τόνισε.

Όσο για την προσπάθεια απόκτησης γκαρντ, είπε: «Η αγορά είναι περιορισμένη, οι καλοί παίκτες δεν φεύγουν από τις ομάδες τους. Υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων που σκεφτόμαστε. Αν πάρεις παίκτης από την Αμερική θα θέλει χρόνο προσαρμογής, αν θες από την Ευρώπη δεν είναι εύκολο να φύγει από την ομάδα του αν είναι καλός παίκτης. Στον Ολυμπιακό το επίπεδο της ομάδας μας είναι τόσο ψηλό, στις προσδοκίες και στο επίπεδο που παίζουμε, που δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μπει και να έχει άμεση επίδραση. Πρέπει να είναι πολύ καλός παίκτης», τόνισε.

Για το αυριανό ματς με την Ντουμπάι BC είπε: «Θέλουμε να έχουμε καλύτερη δημιουργία και καλύτερη εκτέλεση. Με τον Ερυθρό Αστέρα παίξαμε πρόχειρα, όχι οργανωμένα. Κύριο μέλημά μας είναι αυτό».

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως η SUNEL Arena που δεν είναι φυσική έδρα του Ολυμπιακού επηρεάζει την ομάδα του στα ποσοστά ευστοχίας είπε: «Πιστεύω πως έχει σχέση με τον αντίπαλο, με τι υλικό είχαμε όταν παίξαμε με τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Χάνοντας κάποιους παίκτες το τελευταίο διάστημα η ομάδα μας αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα ισορροπιών και χημείας που μέρα με τη μέρα νομίζω βελτιώνονται. Θα είμαστε καλύτεροι στο πώς θα εκτελέσουμε. Είναι καθαρά συμπτωματικό και δεν έχει σχέση με το γήπεδο».

Για τη δύσκολη νίκη στο Μαρούσι ανέφερε: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που κερδίζει ένα ματς εκτός έδρας, προφανώς χωρίς καλή εμφάνιση, και υπάρχει συζήτηση στα ΜΜΕ για το τι δεν κάνουμε καλά. Σε αυτό πρέπει να προσαρμοστούμε. Το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό, αλλά δεν νομίζω πως το ματς αυτό ήταν καμπανάκι. Σε κάποια ματς θα παίξουμε καλά και σε άλλα όχι. Δεν νομίζω πως πρέπει να μας προβληματίσει σε κάτι».

Ερωτηθείς αν είχε χρόνο να δουλέψει απάντησε: «Το ρεπό είναι υποχρεωτικό με βάση τον κανονισμό του συνδικάτου των παικτών. Οπότε οι τρεις μέρες μεταξύ των αγώνων είναι πρακτικά δύο. Όλα οδηγούν στο να έχουμε πολλά παιχνίδια, που είναι πολύ ελκυστικά για το κοινό και τους χορηγούς, αλλά μειώνεται ο χρόνος προετοιμασίας της ομάδας. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γινόμαστε καλύτεροι».

Τέλος, για τα εγκώμια του Νίκολα Βούτσεβιτς για τον ίδιο είπε: «Δεν το γνωρίζω το παιδί προσωπικά. Με τιμάει, αλλά θέλω να επικεντρωθούμε περισσότερο στον Ολυμπιακό και όχι σε μένα».

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