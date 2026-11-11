Από τον Οτσόα στον Καπίνο

Ο Στέφανος Καπίνο ήρθε για να αποτελέσει τον βασικό τερματοφύλακα της ΑΕΛ και χωρίς να το γνωρίζει είχε... πίεση.

Κι αυτό διότι, η περσινή επιλογή του Οτσόα ήταν αποτυχημένη για την ομάδα της Λεμεσού που σ΄ένα πιο γενικό πλαίσιο έψαχνε εδώ και καιρό έναν έμπιστο τερματοφύλακα.

Ο Καπίνο λοιπόν ήταν η επιλογή και η μέχρι τώρα παρουσία του κρίνεται θετικά. Έχοντας αγωνιστεί και στα 9 πρώτα παιχνίδια της σεζόν, ο Ελλαδίτης κράτησε το «μηδέν» στην άμυνα στα τρία. Συνολικά η ΑΕΛ δέχτηκε 14 γκολ. Προφανώς το να μην δεχτεί μία ομάδα γκολ δεν είναι μόνο δουλειά του τερματοφύλακα αλλά συνολικά της αμυντικής γραμμής.