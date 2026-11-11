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Mια ιστορική... σχέση που δεν χάλασε παρά την ήττα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Η αρχή της ιδιαίτερης αυτής «σχέσης» μεταξύ των δύο ομάδων έγινε στο φιλικό του 1965

Είχαν μια ιστορική υποχρέωση οι παίκτες της ΑΕΚ Αθηνών, οι οποίοι κόντραραν στα ίσα το βράδυ της Τετάρτης την μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης. Να συνεχίσουν, δηλαδή, την εκπληκτική παράδοση που δημιούργησε ο Δικέφαλος απέναντι στη «Βασίλισσα» της Ευρώπης. Στις τρεις προηγούμενες φορές που η ΑΕΚ υποδέχθηκε τη Ρεάλ στη Φιλαδέλφεια παρέμεινε αήττητη! Για τον κόσμο της ΑΕΚ, τα ματς με τη Ρεάλ δεν είναι ένα απλό παιχνίδι.

Η αρχή της ιδιαίτερης αυτής «σχέσης» μεταξύ των δύο ομάδων έγινε στο φιλικό του 1965, το οποίο εξήλθε ισόπαλο 3-3. Τότε στη Ρεάλ έπαιζε ο τεράστιος Πούσκας και στην ΑΕΚ ο επίσης τεράστιος Μίμης Παπαϊωάννου, ο οποίος σκόραρε δύο φορές. Αυτό το φιλικό αποτέλεσε την αφορμή ώστε να μπει στον ύμνο της ΑΕΚ η φράση «Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου».

Η ιστορία συνεχίστηκε το 1985, όταν στο πλαίσιο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ η ΑΕΚ κέρδισε 1-0 τη Ρεάλ στο ΟΑΚΑ με γκολ του Παύλου Παπαϊωάννου. Το 2002 η ΑΕΚ του Μπάγιεβιτς πραγματοποίησε μαγική εμφάνιση απέναντι στον γαλαξία αστέρων της Ρεάλ (Ρομπέρτο Κάρλος, Ζιντάν, Φίγκο κ.α.), φέρνοντας ισοπαλία 3-3 στη Ν. Φιλαδέλφεια για τους ομίλους του Τσιάμπιονς Λιγκ. Σ’ εκείνο το φοβερό παιχνίδι, η ΑΕΚ είχε προηγηθεί στο ημίωρο με 3-1, μ’ ένα γκολ και δύο ασίστ του σπουδαίου Βασίλη Τσιάρτα. Εκείνο το βράδυ η ΑΕΚ συγκλόνισε την Ευρώπη.

Στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης οι ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς είχαν ιερή υποχρέωση να διατηρήσουν αυτή την ιστορικότητα. Και τα κατάφεραν. Παρά την πίκρα της ήττας, που ήλθε στις καθυστερήσεις, και αυτό το παιχνίδι μένει στην ιστορία. Η σύνδεση συνεχίζεται. Η ΑΕΚ δεν κέρδισε τη Ρεάλ. Χάρισε, όμως, στους οπαδούς της υπερηφάνεια κι ένα μεγάλο ευρωπαικό βράδυ που θα το θυμούνται για πολλά χρόνια.

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