Nations League: Μεγάλη απώλεια για Σερβία ενόψει Ελλάδας

Χωρίς τον Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς θα παραταχθεί η Σερβία στο Βόλο για την αναμέτρηση με την Ελλάδα για το Nations League.

O μέσος της Ίντερ που είχε κληθεί κανονικά στην αποστολή, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας και οι εξετάσεις έδειξαν μυϊκό πρόβλημα στους προσαγωγούς.

Ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψει άμεσα στο Μιλάνο για να συνεχίσει την αποθεραπεία του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κληθεί κάποιος αντικαταστάτης για να καλύψει το κενό του.

sdna.gr