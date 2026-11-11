Οι διάσημες ποδοσφαιρικές δυναστείες

Ο 16χρονος- με ύψος 1,91 μ.-, πρωτότοκος γιος του Ρονάλντο αναδείχθηκε μέσα από τα τμήματα υποδομής της σαουδαραβικής Αλ Νασρ -όπου αγωνίζεται ο πατέρας του από το 2023.

Ο Ρονάλντο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην εθνική ανδρών το 2003, σε ηλικία 18 ετών, και σημείωσε συνολικά 146 γκολ σε 234 συμμετοχές.

Ο γιος του ξεκινάει με την Κ-17 αύριο (11/11) στα προκριματικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με Ανδόρα (11/11), τη Βουλγαρία (14/11) και τη Σερβία (17/11). Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο «Cidade do Futebol», στα περίχωρα της Λισαβόνας.

Πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την εθνική Κ-15 στις 13 Μαΐου 2025. Στη συνέχεια, στα τέλη Οκτωβρίου, προωθήθηκε στην ομάδα Κ-16, κάνοντας το ντεμπούτο του σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία στις 30 Οκτωβρίου 2025. Έκτοτε, έχει καταγράψει άλλες οκτώ συμμετοχές -με πιο πρόσφατη αυτή της 24ης Μαΐου- πετυχαίνοντας τρία γκολ.

Δεν είναι ο πρώτος γιος ενός θρύλου του ποδοσφαίρου που ξεκινά τη δική του πορεία. Ακολουθούν μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες ποδοσφαιρικές δυναστείες, όπως τις παρουσιάζει το Reuters:

Τσέζαρε, Πάολο και Ντανιέλ Μαντσίνι

Ο Πάολο Μαλντίνι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών, έχοντας αγωνιστεί σε όλη του την καριέρα στη Μίλαν και μετρώντας περισσότερες από 100 συμμετοχές με την εθνική Ιταλίας. Ο πατέρας του, Τσέζαρε, αγωνίστηκε επίσης στη Μίλαν, ενώ ο γιος του, Ντάνιελ -μέσος που αγωνίζεται σήμερα στην Κάλιαρι- έχει φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας.

Γιόχαν και Τζόρντι Κρόιφ

Αν και δεν έφτασε στα ίδια δυσθεώρητα ύψη με τον πατέρα του Γιόχαν, ο Τζόρντι είχε μια εντυπωσιακή καριέρα, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στην Μπαρτσελόνα -όπου προπονητής ήταν ο πατέρας του- και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ντιέγκο και Τζουλιάνο Σιμεόνε

Ο Ντιέγκο αγωνίστηκε περισσότερες από 100 φορές με την εθνική Αργεντινής, διακρινόμενος ως ένας ηγέτης στη μεσαία γραμμή. Αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, στην οποία διατελεί προπονητής από το 2011. Ο Τζουλιάνο -του οποίου τα αδέρφια, Τζιοβάνι και Τζιανλούκα, είναι επίσης επαγγελματίες ποδοσφαιριστές- έχει υιοθετήσει το αγωνιστικό πνεύμα του πατέρα του. Πλέον αγωνίζεται ως επιθετικός στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ υπήρξε μέλος της αποστολής της Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Τζορτζ και Τίμοθι Γουεά

Ο Τζορτζ, ένας από τους κορυφαίους Αφρικανούς παίκτες όλων των εποχών, πρώην επιθετικός της εθνικής Λιβερίας και νικητής της Χρυσής Μπάλας (Ballon d'Or) το 1995. Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη Τίμοθι εντάχθηκε πέρυσι στη Μαρσέιγ ως δανεικός από τη Γιουβέντους (με υποχρεωτική οψιόν αγοράς), ενώ από το 2018 αποτελεί μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

Αλφ-Ίνγκε Χάαλαντ και Έρλινγκ Χάαλαντ

Ο πατέρας Χάαλαντ ήταν ένας σκληροτράχηλος Νορβηγός μέσος, ο οποίος λατρεύτηκε στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της θητείας του στις Νότιγχαμ Φόρεστ, Λιντς Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι.

Ο γιος του, ωστόσο, τον έχει ξεπεράσει, εξελισσόμενος σε έναν από τους πιο δεινούς σκόρερ παγκοσμίως και κατακτώντας δύο τίτλους Premier League από τότε που μεταγράφηκε στη Μάντσεστερ Σίτι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ το 2022.

Ο νεότερος Χάαλαντ έχει σημειώσει 121 γκολ σε 142 συμμετοχές στην Premier League με τη φανέλα της Σίτι.

Πίτερ και Κάσπερ Σμάιχελ

Ο Πίτερ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας κατακτήσει πέντε τίτλους Premier League. Επίσης, κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1992 με την εθνική Δανίας. Ο Κάσπερ υπερασπίστηκε επίσης την εστία της Δανίας, ενώ η καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο κορυφώθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Premier League από τη Λέστερ το 2016

Λιλιάν και Μάρκους Τουράμ

Ο Λιλιάν αποτέλεσε σημείωσε αναφοράς στην άμυνα της εθνικής Γαλλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998. Ο Μάρκους αγωνίζεται σήμερα ως επιθετικός στην Ίντερ, έχοντας προηγουμένως ξεχωρίσει με τη φανέλα της Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ. Ήταν μέλος των αποστολών της Γαλλίας για τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2022 και του 2026.

ΑΠΕ