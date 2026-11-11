Πρόστιμα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Συγκεκριμένα το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο τιμώρησε με πρόστιμο 13 χιλιάδων ευρώ την ΑΕΚ για το ματς με το Λεβαδειακό, ενώ η ΠΑΕ του Πειραιά θα πληρώσει πέντε χιλιάδες ευρώ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Οι κλήσεις αφορούσαν όσα αναφέρονταν στα φύλλα αγώνα, στις εκθέσεις των παρατηρητών, στις εκθέσεις της ΔΕΑΒ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα σχετικά έγγραφα της αστυνομίας. Στο μεταξύ ο αθλητικός δικαστής απέρριψε τον ισχυρισμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός περί κήρυξης απαράδεκτης της πειθαρχικής δίωξης και την τιμώρησε με πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ για το ματς με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΕ