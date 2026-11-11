Μπέλιγχαμ: «Νιώθω ώριμος στο ποδόσφαιρο, άλλα όχι στη ζωή γενικότερα - Βασίζομαι στους φίλους και την οικογένειά μου»

Αναμφίβολα, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μέσους του πλανήτη, όντας εκ των σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Αγγλίας, ενώ μπορεί να είναι μόλις 23 ετών αλλά πλησιάζει τις 400 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο!

Όμως, η αφοσίωσή του στο ποδόσφαιρο τον έχει αφήσει πίσω σε άλλα πράγματα, όπως οι δουλειές της καθημερινότητας, κάτι που ο ίδιος ομολόγησε σε συνέντευξή του στην Vogue.Μάλιστα, ομολόγησε πως δεν είναι το ίδιο ώριμος, όσο είναι στο ποδόσφαιρο και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους φίλους του και την οικογένειά του.

«Αισθάνομαι ώριμος στο ποδοσφαιρικό πλαίσιο, επειδή έχω παίξει σχεδόν 400 αγώνες, αλλά σε ό,τι αφορά τη ζωή γενικότερα, για να είμαι ειλικρινής, δεν αισθάνομαι και τόσο ώριμος αυτή τη στιγμή.

Δεν ξέρω να μαγειρεύω, δεν μπορώ να οδηγήσω... Είμαι καλός σε αυτό που κάνω, αλλά σε οτιδήποτε άλλο; Όχι και τόσο. Βασίζομαι στους φίλους και στην οικογένειά μου για να με βοηθούν σε διάφορα πράγματα, στον μάγειρα, στην καθαρίστρια, στη μητέρα μου, σε όποιον άλλο χρειαστεί. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Δουλεύω σκληρά κάθε μέρα, όλη μέρα, και όταν επιστρέφω στο σπίτι, πιθανότατα έχω παραμελήσει να μάθω πώς να κάνω κάποια από τα πιο βασικά πράγματα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος και η κατάλληλη στιγμή γι' αυτό.

Πάντα έλεγα ότι εκτός αγωνιστικού χώρου θέλω να είμαι ένας κύριος. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι απλώς όπως θέλεις και ταυτόχρονα να εκπροσωπείς μια πόλη ή μια χώρα κάθε φορά που φοράς τη φανέλα της, επειδή εμπνέεις κάποιον. Είτε σου αρέσει είτε όχι, η επόμενη γενιά σε έχει ως πρότυπο. Εγώ προτιμώ να το βλέπω ως προνόμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπέλιγχαμ.

sport-fm.gr